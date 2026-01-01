Distribuisci Piwigo con un click.
Piattaforma matura per gallerie fotografiche open-source con centinaia di plugin, controlli di condivisione granulari e flussi di lavoro di importazione in blocco per archivi seri.
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Cosa puoi costruire con Piwigo
Piwigo Ã¨ una delle applicazioni di galleria fotografica open-source piÃ¹ longeve, creata specificamente per la gestione di grandi collezioni di foto. A differenza degli script di galleria leggeri, Piwigo gestisce archivi di centinaia di migliaia di foto con indicizzazione EXIF/IPTC, gerarchie di album multilivello, dimensioni delle miniature configurabili, permessi granulari per album e un ecosistema di plugin con oltre 200 estensioni della community che coprono ogni aspetto, dal riconoscimento facciale ai temi personalizzati.
L'auto-hosting di Piwigo sul tuo VPS mantiene gli originali a piena risoluzione, i dati di localizzazione e le statistiche di visualizzazione su un'infrastruttura che controlli tu, anzichÃ© affidarli a un SaaS fotografico. Lo stack PHP e MySQL Ã¨ estremamente solido, funziona con risorse minime e produce gallerie che sono online da due decenni â€” rendendo Piwigo una scelta popolare per club, musei, fotografi e famiglie che desiderano che il loro archivio fotografico sopravviva a qualsiasi provider cloud specifico.
FunzionalitÃ principali di Piwigo
ScalabilitÃ massiccia della libreria
Progettato fin dal primo giorno per gestire archivi di centinaia di migliaia di foto con navigazione veloce, ricerca e impaginazione â€” non solo gallerie a livello amatoriale.
Album multilivello
Organizza le foto in album nidificati e album virtuali (una foto puÃ² apparire in piÃ¹ posizioni) con permessi per album per una condivisione granulare.
Indicizzazione EXIF e IPTC
L'estrazione automatica dei metadati di fotocamera, obiettivo e IPTC rende le foto ricercabili per corpo macchina, lunghezza focale, posizione o qualsiasi tag personalizzato.
Oltre 200 plugin
Il catalogo delle estensioni della community attiva comprende riconoscimento facciale, filigrana, temi per slideshow, uploader mobili, condivisione sui social e molto altro.
Condivisione granulare
Accesso all'album pubblico, privato, protetto da password e limitato a gruppi, con permessi di download per singola foto e rimozione dei dati EXIF per gli album condivisi.
Strumenti di importazione di massa
I flussi di lavoro di sincronizzazione lato server e FTP/SFTP rendono facile caricare migliaia di foto contemporaneamente invece di cliccare su caricamenti uno per uno.
PerchÃ© eseguire Piwigo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .