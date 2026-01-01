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Open-source social network aziendale e piattaforma intranet per la creazione di community di team private.
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Cosa puoi costruire con HumHub
HumHub Ã¨ una piattaforma di social network aziendale open source che consente alle organizzazioni di creare comunitÃ intranet private e auto-ospitate. Combina la sensazione familiare del social networking â€” flussi di attivitÃ , spazi (canali di gruppo), messaggistica diretta, profili utente e notifiche â€” con i requisiti di controllo e privacy di una piattaforma per team interni. A differenza di alternative ospitate come Slack o Microsoft Teams, HumHub funziona interamente sulla tua infrastruttura, senza costi per utente o dati che lasciano i tuoi server.
Costruito su un'architettura modulare, HumHub offre un marketplace di oltre 100 moduli gratuiti e premium che coprono wiki, calendari, gestione delle attivitÃ , sondaggi, condivisione di file e autenticazione LDAP/Active Directory â€” rendendolo adattabile alle specifiche esigenze di collaborazione di qualsiasi team o organizzazione.
FunzionalitÃ principali di HumHub
Spazi e canali
Organizza le comunitÃ in Spazi dedicati â€” ognuno con il proprio flusso di attivitÃ , membri, file e moduli â€” per team, dipartimenti o progetti.
Oltre 100 moduli gratuiti
Estendi le funzionalitÃ con moduli del marketplace che includono wiki, calendari, sondaggi, bacheche attivitÃ , condivisione file e videochiamate â€” la maggior parte disponibili gratuitamente.
LDAP e SSO
Autentica gli utenti tramite LDAP, Active Directory, SAML o accessi social, centralizzando la gestione delle identitÃ con la tua infrastruttura di directory esistente.
Accesso API REST
L'API REST completa ti consente di integrare HumHub con applicazioni esterne, automatizzare il provisioning degli utenti e creare flussi di lavoro personalizzati sulla piattaforma.
Temi personalizzati
Applica temi personalizzati e branding per abbinarsi all'identitÃ visiva della tua organizzazione, inclusi loghi, colori e override CSS senza modificare i file principali.
PerchÃ© eseguire HumHub su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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