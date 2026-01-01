Jotty Ã¨ uno strumento di produttivitÃ minimalista e auto-ospitato che memorizza tutto in file Markdown e JSON â€” nessun database da mantenere. Combina un editor WYSIWYG TipTap per note avanzate e checklist con bacheche Kanban e un monitoraggio del tempo di base, coprendo la gestione quotidiana delle attivitÃ senza complessitÃ inutili.

Eseguire Jotty sul tuo VPS significa che le tue note e liste di attivitÃ rimangono private, accessibili da qualsiasi dispositivo e prive di costi di abbonamento. Il supporto multi-utente con un pannello di amministrazione consente a famiglie o piccoli team di condividere una singola istanza con collezioni di note separate e una condivisione collaborativa opzionale tramite link.