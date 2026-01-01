Distribuisci Jotty con installazione in un click.
App leggera e basata su file per la gestione di appunti e attivitÃ , con bacheche Kanban e supporto Markdown â€” nessun database richiesto.
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Cosa puoi costruire con Jotty
Jotty Ã¨ uno strumento di produttivitÃ minimalista e auto-ospitato che memorizza tutto in file Markdown e JSON â€” nessun database da mantenere. Combina un editor WYSIWYG TipTap per note avanzate e checklist con bacheche Kanban e un monitoraggio del tempo di base, coprendo la gestione quotidiana delle attivitÃ senza complessitÃ inutili.
Eseguire Jotty sul tuo VPS significa che le tue note e liste di attivitÃ rimangono private, accessibili da qualsiasi dispositivo e prive di costi di abbonamento. Il supporto multi-utente con un pannello di amministrazione consente a famiglie o piccoli team di condividere una singola istanza con collezioni di note separate e una condivisione collaborativa opzionale tramite link.
FunzionalitÃ principali di Jotty
Archiviazione basata su file
Note e attivitÃ vengono salvate come file Markdown e JSON â€” facili da sottoporre a backup, controllo di versione o migrare senza strumenti di esportazione proprietari.
Editor di testo ricco
L'editor WYSIWYG basato su TipTap supporta Markdown, blocchi di codice con evidenziazione della sintassi e liste di controllo trascinabili per una presa di appunti produttiva.
Kanban Boards
Visualizza i flussi di lavoro delle attivitÃ con bacheche di progetto in stile Kanban e il monitoraggio del tempo integrato, senza dover implementare una piattaforma di gestione progetti complessa.
Accesso multi-utente
Il pannello di amministrazione supporta piÃ¹ account utente con raccolte di note separate e link condivisibili per una collaborazione selettiva.
PerchÃ© eseguire Jotty su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .