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App leggera e basata su file per la gestione di appunti e attivitÃ , con bacheche Kanban e supporto Markdown â€” nessun database richiesto.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Jotty

Jotty Ã¨ uno strumento di produttivitÃ  minimalista e auto-ospitato che memorizza tutto in file Markdown e JSON â€” nessun database da mantenere. Combina un editor WYSIWYG TipTap per note avanzate e checklist con bacheche Kanban e un monitoraggio del tempo di base, coprendo la gestione quotidiana delle attivitÃ  senza complessitÃ  inutili.

Eseguire Jotty sul tuo VPS significa che le tue note e liste di attivitÃ  rimangono private, accessibili da qualsiasi dispositivo e prive di costi di abbonamento. Il supporto multi-utente con un pannello di amministrazione consente a famiglie o piccoli team di condividere una singola istanza con collezioni di note separate e una condivisione collaborativa opzionale tramite link.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Jotty

Archiviazione basata su file

Note e attivitÃ  vengono salvate come file Markdown e JSON â€” facili da sottoporre a backup, controllo di versione o migrare senza strumenti di esportazione proprietari.

Editor di testo ricco

L'editor WYSIWYG basato su TipTap supporta Markdown, blocchi di codice con evidenziazione della sintassi e liste di controllo trascinabili per una presa di appunti produttiva.

Kanban Boards

Visualizza i flussi di lavoro delle attivitÃ  con bacheche di progetto in stile Kanban e il monitoraggio del tempo integrato, senza dover implementare una piattaforma di gestione progetti complessa.

Accesso multi-utente

Il pannello di amministrazione supporta piÃ¹ account utente con raccolte di note separate e link condivisibili per una collaborazione selettiva.

PerchÃ© eseguire Jotty su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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