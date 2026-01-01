Open Notebook Ã¨ una piattaforma di notebook self-hosted e nativa AI che mantiene la tua scrittura, la ricerca e l'assistenza AI in un unico ambiente. Invece di passare da un documento all'altro, da interfacce di chat e da sistemi di file sparsi, Open Notebook crea un unico spazio di lavoro dove note, file caricati e contesto AI rimangono connessi â€” rendendo piÃ¹ facile passare da idee grezze a documentazione strutturata senza perdere la conoscenza che costruisci nel tempo.

Questa implementazione abbina Open Notebook a SurrealDB per l'archiviazione persistente, mantenendo tutte le tue note e la cronologia delle interazioni AI sulla tua infrastruttura. L'auto-hosting significa che i tuoi dati non passano mai attraverso sistemi SaaS di terze parti, e mantieni il pieno controllo su accesso, backup e conservazione.