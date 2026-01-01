Distribuisci Open Notebook con installazione in un click.
Spazio di lavoro per la conoscenza nativo AI per la presa di appunti, la gestione dei documenti e la chat AI contestuale, in un'unica app self-hosted.
Scegli un piano VPS per Open Notebook
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Open Notebook
Open Notebook Ã¨ una piattaforma di notebook self-hosted e nativa AI che mantiene la tua scrittura, la ricerca e l'assistenza AI in un unico ambiente. Invece di passare da un documento all'altro, da interfacce di chat e da sistemi di file sparsi, Open Notebook crea un unico spazio di lavoro dove note, file caricati e contesto AI rimangono connessi â€” rendendo piÃ¹ facile passare da idee grezze a documentazione strutturata senza perdere la conoscenza che costruisci nel tempo.
Questa implementazione abbina Open Notebook a SurrealDB per l'archiviazione persistente, mantenendo tutte le tue note e la cronologia delle interazioni AI sulla tua infrastruttura. L'auto-hosting significa che i tuoi dati non passano mai attraverso sistemi SaaS di terze parti, e mantieni il pieno controllo su accesso, backup e conservazione.
FunzionalitÃ principali di Open Notebook
AI Workspace Unificato
Note e chat AI condividono lo stesso contesto, quindi l'assistente attinge ai tuoi documenti reali piuttosto che alla sola conoscenza generale.
Backend di SurrealDB
L'istanza dedicata di SurrealDB fornisce archiviazione veloce e persistente per note, file caricati e lo stato del database attraverso i riavvii.
Assistenza sensibile al contesto
Fai domande sul tuo materiale e ottieni risposte basate sulle note e sui documenti che hai giÃ scritto.
Privato per design
Tutti i dati rimangono sul tuo VPS â€” nessuna sincronizzazione SaaS, nessun accesso di terze parti alle tue note o alle conversazioni AI.
Gestione flessibile della conoscenza
Adatto per diari di ricerca personali, runbook di ingegneria, pianificazione di prodotto e basi di conoscenza a lungo termine.
PerchÃ© eseguire Open Notebook su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .