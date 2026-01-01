Yarn Ã¨ una piattaforma di social media decentralizzata e auto-ospitata che combina il micro-blogging in stile Twitter con il formato di feed aperto twtxt. Ogni pod Ã¨ un'istanza indipendente che si federa con altri pod Yarn e qualsiasi feed twtxt sul web aperto, cosÃ¬ gli utenti seguono le persone attraverso i server senza dipendere da un singolo fornitore. Il software non raccoglie informazioni personali, non esegue pubblicitÃ e non invia analisi â€” i contenuti e i grafici dei follower appartengono interamente all'operatore del pod.

Eseguire il proprio pod Yarn su un VPS mantiene conversazioni, media e identitÃ sotto il proprio dominio. Il server yarnd basato su Go Ã¨ leggero, persiste tutto in un singolo database incorporato e supporta pod sia a utente singolo che multi-utente con caricamenti di media, conversazioni a thread e feed RSS/Atom completi.