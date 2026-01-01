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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Yarn

Yarn Ã¨ una piattaforma di social media decentralizzata e auto-ospitata che combina il micro-blogging in stile Twitter con il formato di feed aperto twtxt. Ogni pod Ã¨ un'istanza indipendente che si federa con altri pod Yarn e qualsiasi feed twtxt sul web aperto, cosÃ¬ gli utenti seguono le persone attraverso i server senza dipendere da un singolo fornitore. Il software non raccoglie informazioni personali, non esegue pubblicitÃ  e non invia analisi â€” i contenuti e i grafici dei follower appartengono interamente all'operatore del pod.

Eseguire il proprio pod Yarn su un VPS mantiene conversazioni, media e identitÃ  sotto il proprio dominio. Il server yarnd basato su Go Ã¨ leggero, persiste tutto in un singolo database incorporato e supporta pod sia a utente singolo che multi-utente con caricamenti di media, conversazioni a thread e feed RSS/Atom completi.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Yarn

Feed twtxt decentralizzati

Ogni account pubblica un feed twtxt portatile che qualsiasi pod Yarn o client compatibile puÃ² seguire â€” nessun server centrale o protocollo proprietario.

Privacy per design

Nessuna analisi, nessuna pubblicitÃ  e nessun tracciamento di terze parti â€” yarnd raccoglie solo ciÃ² che Ã¨ necessario per far funzionare il pod stesso.

Conversazioni concatenate

Catene di risposte, menzioni e argomenti permettono alle discussioni di rimanere leggibili tra i pod senza dipendere da timeline centralizzate.

Supporto media integrato

Carica immagini, audio e video direttamente sul tuo pod con transcodifica ffmpeg opzionale per la riproduzione in linea.

Pod singoli o multi-utente

Gestisci un pod personale per te o apri le registrazioni per ospitare una comunitÃ  â€” lo stesso binario gestisce entrambi i modelli di distribuzione.

Binario Go leggero

Il server yarnd viene eseguito come un singolo binario compilato con un database Bitcask integrato, mantenendo basso l'utilizzo delle risorse sui piani VPS piccoli.

PerchÃ© eseguire Yarn su Hostinger

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