Distribuisci Yarn con 1 click.
Pod di micro-blogging auto-ospitato e decentralizzato, basato sul formato twtxt, senza pubblicitÃ , tracciamento o vincoli del fornitore.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Yarn
Yarn Ã¨ una piattaforma di social media decentralizzata e auto-ospitata che combina il micro-blogging in stile Twitter con il formato di feed aperto twtxt. Ogni pod Ã¨ un'istanza indipendente che si federa con altri pod Yarn e qualsiasi feed twtxt sul web aperto, cosÃ¬ gli utenti seguono le persone attraverso i server senza dipendere da un singolo fornitore. Il software non raccoglie informazioni personali, non esegue pubblicitÃ e non invia analisi â€” i contenuti e i grafici dei follower appartengono interamente all'operatore del pod.
Eseguire il proprio pod Yarn su un VPS mantiene conversazioni, media e identitÃ sotto il proprio dominio. Il server yarnd basato su Go Ã¨ leggero, persiste tutto in un singolo database incorporato e supporta pod sia a utente singolo che multi-utente con caricamenti di media, conversazioni a thread e feed RSS/Atom completi.
FunzionalitÃ principali di Yarn
Feed twtxt decentralizzati
Ogni account pubblica un feed twtxt portatile che qualsiasi pod Yarn o client compatibile puÃ² seguire â€” nessun server centrale o protocollo proprietario.
Privacy per design
Nessuna analisi, nessuna pubblicitÃ e nessun tracciamento di terze parti â€” yarnd raccoglie solo ciÃ² che Ã¨ necessario per far funzionare il pod stesso.
Conversazioni concatenate
Catene di risposte, menzioni e argomenti permettono alle discussioni di rimanere leggibili tra i pod senza dipendere da timeline centralizzate.
Supporto media integrato
Carica immagini, audio e video direttamente sul tuo pod con transcodifica ffmpeg opzionale per la riproduzione in linea.
Pod singoli o multi-utente
Gestisci un pod personale per te o apri le registrazioni per ospitare una comunitÃ â€” lo stesso binario gestisce entrambi i modelli di distribuzione.
Binario Go leggero
Il server yarnd viene eseguito come un singolo binario compilato con un database Bitcask integrato, mantenendo basso l'utilizzo delle risorse sui piani VPS piccoli.
PerchÃ© eseguire Yarn su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .