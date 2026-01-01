Distribuisci CoreControl con installazione in un clic.
Dashboard dell'infrastruttura self-hosted per la gestione dei server, il monitoraggio del tempo di attività delle applicazioni e la visualizzazione della topologia della tua rete.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con CoreControl
CoreControl è una dashboard di infrastruttura self-hosted che offre a team e individui una visione unificata del loro parco server. Traccia i dettagli hardware dei server, monitora l'uptime delle applicazioni con registri di disponibilità storici, genera diagrammi di flusso di rete e mostra metriche in tempo reale di CPU, RAM e disco raccolte da un leggero agente di accompagnamento.
A differenza dei servizi di monitoraggio ospitati, CoreControl viene eseguito interamente sul tuo VPS e archivia tutti i dati in un database PostgreSQL locale. I team possono organizzare server e applicazioni in gruppi, assegnare ruoli di Proprietario, Amministratore o Utente e monitorare lo stato dell'infrastruttura senza inviare dati a servizi di terze parti.
Funzionalità principali di CoreControl
Inventario hardware server
Aggiungi e organizza tutti i tuoi server con le specifiche hardware, gli indicatori di stato e i collegamenti rapidi ai pannelli di gestione da un'unica dashboard.
Monitoraggio dell'uptime dell'applicazione
Monitora in tempo reale se i servizi self-hosted sono attivi o meno, con lo storico della disponibilità e gli avvisi di notifica.
Agente di metriche leggero
Un agente complementare basato su Go raccoglie l'utilizzo di CPU, RAM e disco da ogni server e invia le metriche alla dashboard centrale senza dipendenze pesanti.
Visualizzazione della rete
Genera diagrammi di flusso di rete visivi per documentare e comprendere come i tuoi server e servizi si interconnettono all'interno della tua infrastruttura.
Ruoli e accesso del team
Invita i membri del team e assegna i ruoli di Owner, Admin o User per controllare chi può gestire l'infrastruttura e visualizzare i report di monitoraggio.
Perché eseguire CoreControl su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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