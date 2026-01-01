CoreControl è una dashboard di infrastruttura self-hosted che offre a team e individui una visione unificata del loro parco server. Traccia i dettagli hardware dei server, monitora l'uptime delle applicazioni con registri di disponibilità storici, genera diagrammi di flusso di rete e mostra metriche in tempo reale di CPU, RAM e disco raccolte da un leggero agente di accompagnamento.

A differenza dei servizi di monitoraggio ospitati, CoreControl viene eseguito interamente sul tuo VPS e archivia tutti i dati in un database PostgreSQL locale. I team possono organizzare server e applicazioni in gruppi, assegnare ruoli di Proprietario, Amministratore o Utente e monitorare lo stato dell'infrastruttura senza inviare dati a servizi di terze parti.