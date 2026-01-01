Distribuisci Dufs con installazione in un click.
Server di file leggero auto-ospitato con un'interfaccia web pulita, supporto WebDAV e controllo degli accessi per percorso.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Dufs
Dufs Ã¨ un server di file open-source leggero che ti permette di sfogliare, caricare, scaricare e gestire file tramite un'interfaccia web pulita. Supporta WebDAV, cosÃ¬ puoi montare il tuo spazio di archiviazione come unitÃ di rete su Windows, macOS o Linux utilizzando qualsiasi client di gestione file standard â€” senza bisogno di software aggiuntivo sul dispositivo di connessione.
L'auto-hosting di Dufs sul tuo VPS mantiene i tuoi file su un'infrastruttura che controlli completamente, senza costi di archiviazione cloud, senza limiti di dimensione dei file imposti dal fornitore e senza accesso di terze parti ai tuoi dati. Configura regole di accesso in lettura-scrittura o di sola lettura per directory, proteggi i percorsi con credenziali e condividi i file in modo sicuro tramite HTTPS attraverso l'integrazione Traefik integrata.
FunzionalitÃ principali di Dufs
Browser di file web
Sfoglia, carica, scarica, rinomina ed elimina file da qualsiasi browser senza installare software client aggiuntivo.
protocollo WebDAV
Monta il tuo server Dufs come un'unitÃ di rete nativa su Windows, macOS o Linux utilizzando il supporto WebDAV integrato del sistema operativo.
Controllo degli accessi per percorso
Applica regole distinte di lettura-scrittura o di sola lettura a diverse directory, ognuna protetta da credenziali individuali.
Ricerca e anteprima file
Cerca tra i tuoi file archiviati per nome e visualizza in anteprima formati comuni come immagini, testo e video direttamente nel browser.
Contenitore singolo
Funziona come un singolo container leggero senza database esterno â€” facile da eseguire il backup, migrare e mantenere.
PerchÃ© eseguire Dufs su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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