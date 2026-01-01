Distribuisci LubeLogger con 1 click.
Il sistema definitivo auto-ospitato per la manutenzione dei veicoli e il monitoraggio del carburante, per mantenere la tua flotta in perfetta forma.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con LubeLogger
LubeLogger Ã¨ una piattaforma di gestione dedicata per gli appassionati di auto, i proprietari di flotte e chiunque voglia monitorare meticolosamente la salute del proprio veicolo. Ospitando LubeLogger autonomamente (self-hosting), crei un registro privato e permanente di ogni cambio dell'olio, riparazione e rifornimento di carburante per ogni veicolo che possiedi â€” senza accesso di terze parti e senza costi di abbonamento.
A differenza dei fogli di calcolo generici o delle app mobili supportate da pubblicitÃ , LubeLogger offre un'interfaccia specializzata progettata per le sfumature della manutenzione automobilistica, con promemoria basati sul chilometraggio, analisi del consumo di carburante e archiviazione delle ricevute, mantenendo l'intera flotta organizzata in un unico posto.
FunzionalitÃ principali di LubeLogger
Tracciamento della cronologia del servizio
Mantieni un registro dettagliato di ogni attivitÃ di riparazione e manutenzione eseguita sui tuoi veicoli con date, costi e note.
Analisi del consumo di carburante
Tieni traccia del tuo consumo di carburante e dei costi nel tempo con calcoli automatici del consumo e grafici di spesa.
Archiviazione documenti
Carica e archivia copie digitali di ricevute, documenti di registrazione e tessere assicurative per un accesso istantaneo.
Promemoria intelligenti
Ricevi avvisi per i prossimi cambi d'olio, rotazioni pneumatici e ispezioni in base al chilometraggio o alla programmazione del tuo veicolo.
PerchÃ© eseguire LubeLogger su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .