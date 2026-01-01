Distribuisci AdventureLog con installazione in un click.
Tracciatore di viaggi e pianificatore di itinerari auto-ospitato con mappe interattive, itinerari e piena proprietà dei dati.
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Cosa puoi costruire con AdventureLog
AdventureLog è una piattaforma di gestione viaggi open-source per documentare avventure passate e pianificare viaggi futuri. Costruita con SvelteKit e Django con supporto PostGIS, combina una mappa del mondo interattiva per visualizzare le destinazioni con strumenti dettagliati per la pianificazione dei viaggi che coprono itinerari di più giorni, voli, alloggi ed elenchi di attività.
A differenza delle app di viaggio commerciali che archiviano i tuoi viaggi su server di terze parti, AdventureLog è completamente auto-ospitato—le tue foto, la cronologia delle posizioni e le note di viaggio personali rimangono su un'infrastruttura che controlli. Le funzionalità collaborative consentono a famiglie e gruppi di viaggio di condividere piani e documentare ricordi insieme, mentre le analisi tracciano i paesi visitati e le statistiche di esplorazione regionale nel tempo.
Funzionalità principali di AdventureLog
Mappa del mondo interattiva
Visualizza ogni destinazione che hai visitato su una mappa del mondo, dandoti un'immagine immediata e soddisfacente di quanto lontano ti abbiano portato i tuoi viaggi.
Pianificazione viaggi di più giorni
Crea itinerari completi con voli, alloggi e attività organizzate giorno per giorno, così la tua pianificazione di viaggio vive in un unico posto invece di essere sparsa tra fogli di calcolo e note.
Registrazione dettagliata delle avventure
Documenta ogni destinazione con date, descrizioni, valutazioni personali e caricamenti di foto, creando un diario di viaggio dettagliato che cresce ad ogni viaggio.
Analisi dei viaggi
Tieni traccia di statistiche come paesi visitati, regioni esplorate e distanza totale percorsa, trasformando la tua cronologia di viaggio in importanti traguardi personali.
Viaggi collaborativi
Condividi avventure e pianifica insieme i viaggi con la famiglia o i compagni di viaggio, mantenendo tutti allineati su itinerari e ricordi senza fare affidamento su strumenti di pianificazione di gruppo di terze parti.
Perché eseguire AdventureLog su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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