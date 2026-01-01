AdventureLog è una piattaforma di gestione viaggi open-source per documentare avventure passate e pianificare viaggi futuri. Costruita con SvelteKit e Django con supporto PostGIS, combina una mappa del mondo interattiva per visualizzare le destinazioni con strumenti dettagliati per la pianificazione dei viaggi che coprono itinerari di più giorni, voli, alloggi ed elenchi di attività.

A differenza delle app di viaggio commerciali che archiviano i tuoi viaggi su server di terze parti, AdventureLog è completamente auto-ospitato—le tue foto, la cronologia delle posizioni e le note di viaggio personali rimangono su un'infrastruttura che controlli. Le funzionalità collaborative consentono a famiglie e gruppi di viaggio di condividere piani e documentare ricordi insieme, mentre le analisi tracciano i paesi visitati e le statistiche di esplorazione regionale nel tempo.