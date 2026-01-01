Distribuisci Bar Assistant con un click.
Gestore di ricette di cocktail auto-ospitato che tiene traccia del tuo inventario del bar e ti dice esattamente quali drink puoi preparare subito.
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Cosa puoi costruire con Bar Assistant
Bar Assistant è un'applicazione web self-hosted per appassionati di cocktail e barman casalinghi che desiderano gestire il proprio scaffale degli ingredienti e scoprire ricette basate su ciò che hanno effettivamente a disposizione. Va oltre un semplice ricettario, tenendo conto in modo intelligente dei sostituti degli ingredienti, dei componenti opzionali e delle relazioni genitore-figlio tra gli ingredienti, massimizzando il numero di cocktail che puoi preparare dal tuo inventario attuale senza un viaggio al negozio.
Questo template include l'interfaccia web Salt Rim, il server API di Bar Assistant, Meilisearch per la ricerca istantanea full-text nella tua collezione di ricette e Redis per il caching. Il self-hosting significa che le tue note personali sulle ricette, le creazioni di cocktail personalizzate e l'inventario degli ingredienti rimangono sul tuo server, piuttosto che bloccati all'interno di un'app di terze parti.
Funzionalità principali di Bar Assistant
Abbinamento ingredienti a scaffale
Indica a Bar Assistant cosa hai nel tuo mobile bar e ti mostrerà istantaneamente quali cocktail puoi preparare, inclusi abbinamenti intelligenti che utilizzano ingredienti sostitutivi.
Ricerca full-text veloce
Meilisearch alimenta la ricerca istantanea tra le ricette, filtrando per metodo di preparazione, ABV, tipo di bicchiere, tag e altro ancora, per trovare immediatamente la bevanda giusta.
Importazione ricetta
Raccogli ricette direttamente dai siti web di cocktail o creane di tue, poi organizzale in collezioni a tema per diverse occasioni o stagioni.
Autorizzazioni multi-utente
I ruoli di amministratore, moderatore, generico e ospite ti permettono di gestire un bar condiviso per amici o un team senza dare a tutti lo stesso livello di accesso.
Formati di esportazione flessibili
Esporta ricette come JSON, YAML, XML, Markdown o pagine pronte per la stampa, così la tua collezione non sarà mai bloccata in un singolo formato o piattaforma.
Perché eseguire Bar Assistant su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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