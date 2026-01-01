Distribuisci AirTrail con un click.
Diario di volo personale open source per registrare, visualizzare e analizzare i tuoi viaggi aerei su una mappa del mondo interattiva.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con AirTrail
AirTrail è una web app open source per il tracciamento personale dei voli che ti permette di registrare ogni volo, visualizzare le tue rotte su una mappa interattiva del mondo ed esplorare le statistiche sulla tua cronologia di viaggio. Supporta l'importazione di dati di volo da servizi popolari come MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt e JetLog, rendendo facile costruire un registro completo fin dal primo giorno. Il supporto multi-utente consente a ogni membro della famiglia di mantenere un diario di volo privato separato sulla stessa istanza.
L'auto-hosting di AirTrail sul tuo VPS mantiene la tua cronologia di viaggio privata e completamente sotto il tuo controllo, senza costi di abbonamento e senza che alcun servizio di terze parti conservi i tuoi dati. Il primo utente a registrarsi riceve automaticamente l'accesso a livello di proprietario.
Funzionalità principali di AirTrail
Mappa del mondo interattiva
Vedi ogni volo tracciato su una mappa del mondo con linee di rotta che collegano ogni origine e destinazione che hai visitato.
Importazioni cronologia voli
Importa i registri esistenti da MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog e byAir per popolare immediatamente la tua cronologia.
Statistiche di viaggio
Esplora i totali e le ripartizioni per distanza percorsa, paesi visitati, aeroporti utilizzati, compagnie aeree e tempo trascorso in volo.
Supporto multi-utente
Condividi un'istanza di AirTrail con la famiglia o i compagni di viaggio — ogni utente mantiene il proprio registro di volo privato e le proprie statistiche.
Condivisione di Voli Pubblici
Genera un link condivisibile in modo che altri possano navigare la tua mappa di volo interattiva senza bisogno di un account.
Perché eseguire AirTrail su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.