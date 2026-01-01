Distribuisci Baby Buddy con installazione in un click.
App completa per il monitoraggio del bambino che aiuta genitori e tutori a monitorare l'alimentazione, il sonno, i pannolini e la crescita in privato.
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Cosa puoi costruire con Baby Buddy
Baby Buddy è un'applicazione per il monitoraggio dei neonati incentrata sulla privacy che aiuta genitori e tutori a registrare le attività quotidiane, le misurazioni della crescita e le informazioni sulla salute dei neonati. Programmi di alimentazione, cambi di pannolino, schemi di sonno, misurazioni di peso e altezza e registri dei farmaci sono tutti acquisiti tramite un'interfaccia web intuitiva progettata per un inserimento rapido durante i momenti impegnativi della genitorialità. Grafici e report visivi rendono facile identificare schemi e condividere i dati con i pediatri.
L'auto-hosting di Baby Buddy significa che i dettagli intimi sullo sviluppo e la salute del tuo bambino non raggiungono mai server di terze parti o piattaforme pubblicitarie. Più tutori — genitori, nonni, babysitter — possono tutti registrare l'attività da qualsiasi dispositivo, mantenendo la famiglia sincronizzata senza fare affidamento su un'app commerciale che potrebbe interrompere il servizio o modificare la sua politica sulla privacy.
Funzionalità principali di Baby Buddy
Accesso multi-assistente
Genitori, nonni e babysitter possono registrare l'attività contemporaneamente da qualsiasi dispositivo, mantenendo tutti allineati sulla routine e le esigenze attuali del bambino.
Tracciamento completo delle attività
Registra le sessioni di allattamento, i cambi di pannolino, i periodi di sonno, il tempo sulla pancia, i bagnetti e altro ancora con timer integrati, in modo che la registrazione richieda pochi secondi anche durante i momenti frenetici.
Registri di crescita e salute
Monitora peso, altezza e circonferenza cranica nel tempo con grafici visivi che puoi condividere direttamente con i professionisti sanitari durante le visite pediatriche.
Rapporti sui modelli
I report visivi evidenziano le tendenze della frequenza delle poppate, i modelli di durata del sonno e il numero di pannolini, aiutando i genitori a identificare le routine e a individuare precocemente le anomalie.
Completa privacy dei dati
Tutti i record rimangono sul tuo server — nessuna condivisione di dati di terze parti, nessun profilo pubblicitario e nessun rischio di perdere l'accesso se un servizio commerciale dovesse chiudere.
Perché eseguire Baby Buddy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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