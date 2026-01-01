Baby Buddy è un'applicazione per il monitoraggio dei neonati incentrata sulla privacy che aiuta genitori e tutori a registrare le attività quotidiane, le misurazioni della crescita e le informazioni sulla salute dei neonati. Programmi di alimentazione, cambi di pannolino, schemi di sonno, misurazioni di peso e altezza e registri dei farmaci sono tutti acquisiti tramite un'interfaccia web intuitiva progettata per un inserimento rapido durante i momenti impegnativi della genitorialità. Grafici e report visivi rendono facile identificare schemi e condividere i dati con i pediatri.

L'auto-hosting di Baby Buddy significa che i dettagli intimi sullo sviluppo e la salute del tuo bambino non raggiungono mai server di terze parti o piattaforme pubblicitarie. Più tutori — genitori, nonni, babysitter — possono tutti registrare l'attività da qualsiasi dispositivo, mantenendo la famiglia sincronizzata senza fare affidamento su un'app commerciale che potrebbe interrompere il servizio o modificare la sua politica sulla privacy.