Sun-Panel Ã¨ una homepage e un pannello di navigazione leggero e self-hosted, progettato per server e dispositivi NAS. Ti offre una dashboard unica, splendidamente organizzata, da cui puoi avviare tutti i tuoi servizi self-hosted e monitorare lo stato del sistema a colpo d'occhio. Progettato pensando alla semplicitÃ , Sun-Panel non richiede alcun database esterno â€” funziona interamente su SQLite.

Con il supporto per l'isolamento multi-account, icone personalizzate dalla libreria Iconify, mini finestre all'interno della pagina e CSS e JavaScript completamente personalizzabili, Sun-Panel ti permette di creare una homepage che si adatta al tuo flusso di lavoro. Distribuiscilo sul tuo VPS e goditi una pagina iniziale del browser personale, senza pubblicitÃ , che controlli completamente.