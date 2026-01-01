Distribuisci Sun-Panel con installazione in un clic.
Pannello di navigazione personalizzabile per server e NAS con una homepage pulita e un launcher di app per gli auto-hoster.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Sun-Panel
Sun-Panel Ã¨ una homepage e un pannello di navigazione leggero e self-hosted, progettato per server e dispositivi NAS. Ti offre una dashboard unica, splendidamente organizzata, da cui puoi avviare tutti i tuoi servizi self-hosted e monitorare lo stato del sistema a colpo d'occhio. Progettato pensando alla semplicitÃ , Sun-Panel non richiede alcun database esterno â€” funziona interamente su SQLite.
Con il supporto per l'isolamento multi-account, icone personalizzate dalla libreria Iconify, mini finestre all'interno della pagina e CSS e JavaScript completamente personalizzabili, Sun-Panel ti permette di creare una homepage che si adatta al tuo flusso di lavoro. Distribuiscilo sul tuo VPS e goditi una pagina iniziale del browser personale, senza pubblicitÃ , che controlli completamente.
FunzionalitÃ principali di Sun-Panel
Supporto per piÃ¹ account
Crea account isolati per utenti diversi, ognuno con il proprio layout del pannello e scorciatoie delle applicazioni.
Nessun Database Esterno
Funziona interamente su SQLite integrato, mantenendo la distribuzione semplice senza alcun servizio di database aggiuntivo da mantenere.
Ricca libreria di icone
Sfrutta la libreria di icone Iconify per personalizzare liberamente le scorciatoie delle tue app, supportando migliaia di set di icone.
Monitoraggio dello stato del sistema
Visualizza l'utilizzo di CPU, memoria e disco in tempo reale direttamente sul tuo pannello per tenere d'occhio la salute del server.
JS e CSS personalizzati
Inietta il tuo JavaScript e CSS per personalizzare completamente l'aspetto e il comportamento della tua homepage.
Mini finestre nella pagina
Apri i servizi supportati in mini finestre flottanti senza lasciare la tua dashboard per un flusso di lavoro senza interruzioni.
PerchÃ© eseguire Sun-Panel su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .