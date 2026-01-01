Distribuisci Wizarr con 1 click.
Sistema di gestione degli inviti e degli utenti per Plex, Jellyfin ed Emby con introduzione guidata e controlli di accesso.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Wizarr
Wizarr Ã¨ un sistema self-hosted di gestione degli inviti e degli utenti per i server multimediali Plex, Jellyfin ed Emby. Genera link di invito sicuri e condivisibili con date di scadenza configurabili, restrizioni di accesso alla libreria e limiti di durata dell'account, quindi guida i nuovi utenti attraverso un flusso di onboarding guidato per connettersi rapidamente.
Ospitare Wizarr in self-hosting insieme al tuo server multimediale ti offre un controllo granulare su chi ha accesso e per quanto tempo, senza dover gestire manualmente gli account utente nel pannello di amministrazione di ciascun server multimediale. Il tracciamento degli inviti, la gestione delle sessioni e gli strumenti per i membri in blocco rendono pratica l'amministrazione di una libreria multimediale condivisa a qualsiasi scala.
FunzionalitÃ principali di Wizarr
Link di invito
Genera URL di invito unici con date di scadenza e limiti di utilizzo per condividere l'accesso controllato al tuo server multimediale.
Restrizioni della libreria
Limita gli utenti invitati a librerie specifiche in modo che gli ospiti accedano solo ai contenuti che hai esplicitamente condiviso con loro.
Onboarding utente guidato
I nuovi invitati seguono una guida di configurazione passo-passo che li accompagna nella creazione di un account e nella connessione della loro app multimediale.
Supporto multi-server
Gestisci gli utenti su server Plex, Jellyfin ed Emby da un'unica dashboard Wizarr.
Monitoraggio inviti
Monitora quali inviti sono stati utilizzati, quando e da chi per mantenere il tuo elenco membri accurato e aggiornato.
PerchÃ© eseguire Wizarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .