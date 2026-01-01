Wizarr Ã¨ un sistema self-hosted di gestione degli inviti e degli utenti per i server multimediali Plex, Jellyfin ed Emby. Genera link di invito sicuri e condivisibili con date di scadenza configurabili, restrizioni di accesso alla libreria e limiti di durata dell'account, quindi guida i nuovi utenti attraverso un flusso di onboarding guidato per connettersi rapidamente.

Ospitare Wizarr in self-hosting insieme al tuo server multimediale ti offre un controllo granulare su chi ha accesso e per quanto tempo, senza dover gestire manualmente gli account utente nel pannello di amministrazione di ciascun server multimediale. Il tracciamento degli inviti, la gestione delle sessioni e gli strumenti per i membri in blocco rendono pratica l'amministrazione di una libreria multimediale condivisa a qualsiasi scala.