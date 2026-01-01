Distribuisci Khoj con un click.
Assistente AI open-source che chatta con i tuoi documenti, cerca sul web ed esegue codice utilizzando il modello AI di tua scelta.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Khoj
Khoj Ã¨ un assistente personale AI gratuito e open-source che si connette ai tuoi documenti, note e file e ti permette di fare domande su di essi in linguaggio naturale. Funziona con qualsiasi provider AI principale â€” OpenAI, Anthropic, Google Gemini, o un'istanza Ollama locale in esecuzione sullo stesso VPS â€” e arricchisce le sue risposte con la ricerca web in tempo reale tramite SearXNG e l'esecuzione isolata di codice Python tramite Terrarium.
L'auto-hosting di Khoj significa che i tuoi documenti, le tue conversazioni e la cronologia delle query rimangono sulla tua infrastruttura. I tuoi file non vengono mai inviati al di fuori del provider di modelli AI che configuri esplicitamente, dandoti il pieno controllo su quali dati vengono condivisi e con chi.
FunzionalitÃ principali di Khoj
Chatta con Documenti
Indicizza i tuoi PDF, note e file e poni domande su di essi in linguaggio naturale â€” Khoj recupera contesto pertinente e risposte utilizzando il tuo modello AI scelto.
Integrazione Ricerca Web
SearXNG integrato consente a Khoj di recuperare e riassumere informazioni attuali dal web senza instradare le query tramite un'API di ricerca di terze parti.
Sandbox di esecuzione codice
Esegui codice Python in una sandbox Terrarium isolata in modo che Khoj possa eseguire calcoli, analisi dei dati e attivitÃ di scripting come parte di una conversazione.
Qualsiasi Fornitore di Modelli AI
Connetti OpenAI, Anthropic, Google Gemini o un'istanza locale di Ollama â€” cambia provider senza cambiare il modo in cui interagisci con Khoj.
Privato per definizione
Tutti i documenti, le chat e gli embedding rimangono sul tuo VPS â€” nulla viene condiviso al di fuori del provider di modelli AI che configuri.
PerchÃ© eseguire Khoj su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .