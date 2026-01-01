Distribuisci OpenBudgeteer con installazione in un clic.
App di budgeting open source a compartimenti per prendere il controllo delle tue finanze personali con un approccio strutturato e basato su categorie.
Scegli un piano VPS per OpenBudgeteer
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con OpenBudgeteer
OpenBudgeteer Ã¨ un'applicazione auto-ospitata per la finanza personale, costruita sul principio del budgeting a categorie â€” ispirata a strumenti come YNAB e Buckets. Assegni ogni dollaro di reddito a specifiche categorie di spesa prima dell'inizio del mese, dandoti un piano chiaro e intenzionale per i tuoi soldi piuttosto che reagire alle spese man mano che arrivano.
Costruito con .NET e Blazor Server, OpenBudgeteer funziona interamente sulla tua infrastruttura, cosÃ¬ i tuoi dati finanziari non toccano mai un cloud di terze parti. Si connette a un database PostgreSQL per un'archiviazione persistente e supporta l'autenticazione opzionale per proteggere l'accesso. Presentato nella lista Awesome Self-Hosted, Ã¨ una scelta affidabile per gli utenti attenti alla privacy che cercano un'alternativa capace e gratuita al software di budgeting commerciale.
FunzionalitÃ principali di OpenBudgeteer
Budgeting a categorie
Assegna ogni dollaro di reddito a categorie di spesa predefinite all'inizio di ogni mese, mantenendo le tue finanze organizzate e sotto controllo.
Piena proprietÃ dei dati
I tuoi dati finanziari sono archiviati esclusivamente sul tuo VPS personale â€” nessun cloud di terze parti, nessun costo di abbonamento e nessun blocco del fornitore.
Autenticazione opzionale
Proteggi il tuo budget con l'autenticazione integrata di nome utente e password, mantenendo le informazioni finanziarie sensibili accessibili solo a te.
Persistenza PostgreSQL
Archivia tutte le transazioni e i dati di bilancio in un database PostgreSQL dedicato per una persistenza affidabile e a prova di crash e un facile backup.
Blazor Server Interfaccia Utente
L'interfaccia web moderna e reattiva, alimentata da Blazor Server, offre un'esperienza di budgeting veloce e interattiva direttamente nel browser.
PerchÃ© eseguire OpenBudgeteer su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .