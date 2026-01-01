Distribuisci HyperDX con installazione in un clic.
Piattaforma di osservabilità open-source che unifica log, tracce, metriche e replay di sessione in un'interfaccia in stile Datadog.
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Cosa puoi costruire con HyperDX
HyperDX è una piattaforma di osservabilità open source che consolida log, tracce, metriche e replay di sessione in un'unica interfaccia — un'alternativa self-hostable a Datadog e ad altri strumenti APM commerciali. È costruito su ClickHouse per query veloci su telemetria ad alta cardinalità e parla nativamente OpenTelemetry, quindi qualsiasi applicazione strumentata con OTEL può inviare dati senza esportatori personalizzati o agenti proprietari.
L'auto-hosting di HyperDX sul tuo VPS evita le tariffe di ingestione per host e per GB che scalano in modo imprevedibile con il traffico. Log, tracce e dati delle sessioni utente — spesso contenenti identificatori di clienti, payload API e dettagli del sistema interno — rimangono sulla tua infrastruttura con conservazione e accesso controllati interamente da te.
Funzionalità principali di HyperDX
Osservabilità unificata
Log, tracce, metriche e replay di sessione vivono in un'unica UI, così gli ingegneri possono passare da una richiesta fallita alla sua traccia completa senza cambiare strumento.
OpenTelemetry nativo
Acquisisci dati da qualsiasi servizio strumentato con OpenTelemetry tramite OTLP gRPC o HTTP — non sono richiesti esportatori personalizzati o agenti proprietari.
Query alimentate da ClickHouse
Basato su ClickHouse per ricerche in meno di un secondo su log e tracce ad alta cardinalità, senza compromessi di pre-aggregazione o campionamento.
Replay delle sessioni
Riproduci le sessioni utente frontend collegate alle tracce backend per vedere esattamente cosa ha fatto un utente nei momenti precedenti al verificarsi di un errore.
Dashboard e avvisi
Crea grafici personalizzati da qualsiasi segnale e attiva avvisi su pattern di log, errori di traccia o soglie di metriche tramite Slack, PagerDuty o webhook.
Privacy self-hosted
Mantieni gli identificatori dei clienti, i payload API e i dettagli del sistema interno sulla tua infrastruttura senza prezzi per host o per GB.
Perché eseguire HyperDX su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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