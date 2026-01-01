HyperDX è una piattaforma di osservabilità open source che consolida log, tracce, metriche e replay di sessione in un'unica interfaccia — un'alternativa self-hostable a Datadog e ad altri strumenti APM commerciali. È costruito su ClickHouse per query veloci su telemetria ad alta cardinalità e parla nativamente OpenTelemetry, quindi qualsiasi applicazione strumentata con OTEL può inviare dati senza esportatori personalizzati o agenti proprietari.

L'auto-hosting di HyperDX sul tuo VPS evita le tariffe di ingestione per host e per GB che scalano in modo imprevedibile con il traffico. Log, tracce e dati delle sessioni utente — spesso contenenti identificatori di clienti, payload API e dettagli del sistema interno — rimangono sulla tua infrastruttura con conservazione e accesso controllati interamente da te.