Distribuisci MariaDB con un click.
Database relazionale open-source e sostituto drop-in per MySQL, utilizzato da milioni di implementazioni in tutto il mondo.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con MariaDB
MariaDB Ã¨ uno dei database relazionali piÃ¹ diffusi al mondo, creato dagli sviluppatori originali di MySQL per rimanere permanentemente open source. Offre piena conformitÃ ACID, compatibilitÃ MySQL, motori di storage multipli e funzionalitÃ enterprise come Galera Cluster per l'alta disponibilitÃ â€” rendendolo una solida base per applicazioni web, piattaforme SaaS e carichi di lavoro di dati di qualsiasi dimensione.
Eseguire MariaDB sul tuo VPS ti offre risorse di database dedicate, controllo diretto sulla configurazione e ottimizzazione, e un server di database condiviso accessibile a tutte le tue applicazioni â€” senza il sovraccarico e i costi per risorsa dei servizi di database gestiti.
FunzionalitÃ principali di MariaDB
CompatibilitÃ MySQL
La sostituzione diretta per MySQL significa che le applicazioni esistenti, i driver e gli strumenti funzionano senza modifiche al codice.
Transazioni ACID
Il supporto transazionale completo con InnoDB garantisce l'integritÃ dei dati per le applicazioni che non possono permettersi uno stato inconsistente.
Galera Cluster
Replicazione multi-master integrata per implementazioni ad alta disponibilitÃ che richiedono operazioni di database senza tempi di inattivitÃ .
Motori di Archiviazione Multipli
Scegli tra InnoDB, Aria, ColumnStore e altro ancora per abbinare il motore di archiviazione a ciascun tipo di carico di lavoro.
JSON e Dati Spaziali
Il tipo di dati JSON nativo e gli indici spaziali supportano i moderni modelli di dati per applicazioni accanto ai dati relazionali tradizionali.
PerchÃ© eseguire MariaDB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .