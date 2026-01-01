Distribuisci Sharkey con un clic.
Server di microblogging federato basato su Misskey con prestazioni migliorate, supporto API Mastodon e UX moderna.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Sharkey
Sharkey è un fork di Misskey che segue l'upstream e offre un'esperienza sociale raffinata per il fediverso. Parla ActivityPub nativamente, così la tua community può seguire e interagire con account su Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed e il resto della rete federata senza alcun bridge.
Rispetto a Misskey upstream, Sharkey aggiunge la modifica federata dei post, sfondi del profilo federati, compatibilità API client Mastodon e decine di miglioramenti UX guidati dal feedback della community. L'auto-hosting di Sharkey sul tuo VPS mantiene la tua timeline, i media e il grafo dei follower completamente sotto il tuo controllo, senza che nessun proprietario di piattaforma decida chi puoi raggiungere.
Funzionalità principali di Sharkey
Federazione ActivityPub
Connettiti con Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed e ogni altro server ActivityPub per raggiungere l'intero fediverso dalla tua istanza.
Compatibile con l'API di Mastodon
Usa qualsiasi client Mastodon di terze parti per pubblicare e navigare, pur beneficiando di funzionalità in stile Misskey sotto il cofano.
Emoji e reazioni personalizzate
Carica emoji personalizzate a livello di server e reagisci a qualsiasi post con esse, trasformando le timeline in conversazioni espressive che vanno oltre il semplice testo.
Post-editing federato
Modifica i tuoi post dopo la pubblicazione e fai in modo che la modifica si propaghi in modo pulito alle istanze remote, con la cronologia completa delle modifiche preservata.
Antenne e liste
Crea antenne basate su parole chiave e liste di utenti curate per filtrare le timeline, seguire argomenti e non perdere mai i post che ti interessano.
Guida la gestione dei media
Organizza immagini, video e file caricati in un Drive integrato con cartelle, ricerca e riutilizzo tra post e risorse del profilo.
Perché eseguire Sharkey su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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