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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Sharkey

Sharkey è un fork di Misskey che segue l'upstream e offre un'esperienza sociale raffinata per il fediverso. Parla ActivityPub nativamente, così la tua community può seguire e interagire con account su Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed e il resto della rete federata senza alcun bridge.

Rispetto a Misskey upstream, Sharkey aggiunge la modifica federata dei post, sfondi del profilo federati, compatibilità API client Mastodon e decine di miglioramenti UX guidati dal feedback della community. L'auto-hosting di Sharkey sul tuo VPS mantiene la tua timeline, i media e il grafo dei follower completamente sotto il tuo controllo, senza che nessun proprietario di piattaforma decida chi puoi raggiungere.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Sharkey

Federazione ActivityPub

Connettiti con Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed e ogni altro server ActivityPub per raggiungere l'intero fediverso dalla tua istanza.

Compatibile con l'API di Mastodon

Usa qualsiasi client Mastodon di terze parti per pubblicare e navigare, pur beneficiando di funzionalità in stile Misskey sotto il cofano.

Emoji e reazioni personalizzate

Carica emoji personalizzate a livello di server e reagisci a qualsiasi post con esse, trasformando le timeline in conversazioni espressive che vanno oltre il semplice testo.

Post-editing federato

Modifica i tuoi post dopo la pubblicazione e fai in modo che la modifica si propaghi in modo pulito alle istanze remote, con la cronologia completa delle modifiche preservata.

Antenne e liste

Crea antenne basate su parole chiave e liste di utenti curate per filtrare le timeline, seguire argomenti e non perdere mai i post che ti interessano.

Guida la gestione dei media

Organizza immagini, video e file caricati in un Drive integrato con cartelle, ricerca e riutilizzo tra post e risorse del profilo.

Perché eseguire Sharkey su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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