Distribuisci SnapOtter con installazione a un click.
Suite di elaborazione immagini auto-ospitata con oltre 55 strumenti, funzionalitÃ AI locali e pipeline batch â€” le immagini non lasciano mai il tuo server.
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Cosa puoi costruire con SnapOtter
SnapOtter Ã¨ una piattaforma di manipolazione immagini self-hosted che combina un toolkit di editing completo â€” ridimensionamento, ritaglio, compressione, conversione, filigrana e altro ancora â€” con funzionalitÃ AI locali che includono rimozione dello sfondo, upscaling delle immagini, OCR e restauro fotografico. Tutta l'elaborazione viene eseguita sul tuo server utilizzando CPU o GPU, quindi i file originali e i risultati non passano mai attraverso servizi esterni.
Con il supporto per oltre 55 formati di input, inclusi 23 formati RAW di fotocamera e 14 formati di output, SnapOtter gestisce tutto, dalle modifiche rapide di singole immagini a complessi flussi di lavoro batch creati utilizzando il suo builder di pipeline visivo. Un'API REST con documentazione Swagger interattiva rende semplice integrare l'elaborazione delle immagini in qualsiasi applicazione o automazione.
FunzionalitÃ principali di SnapOtter
Supporto per 55+ formati
Elabora JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 formati RAW per fotocamere e altro ancora â€” converte tra qualsiasi formato supportato in un'unica operazione.
Elaborazione AI locale
Rimozione dello sfondo, miglioramento della risoluzione delle immagini, OCR, miglioramento del viso e ripristino delle foto funzionano interamente sulla CPU o GPU del tuo VPS â€” nessuna chiamata API esterna o condivisione di dati.
Costruttore di pipeline visivo
Incatenare piÃ¹ operazioni di immagine in pipeline riutilizzabili per l'elaborazione in batch, in modo che i flussi di lavoro ripetitivi vengano eseguiti automaticamente senza passaggi manuali ogni volta.
API REST con documentazione
Ogni strumento Ã¨ accessibile tramite una REST API documentata con un'interfaccia Swagger UI interattiva su /api/docs, rendendo facile integrare l'elaborazione delle immagini in applicazioni e script.
Elaborazione batch
Carica e trasforma intere cartelle di immagini in un'unica operazione, applicando le stesse operazioni su centinaia di file contemporaneamente.
PerchÃ© eseguire SnapOtter su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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