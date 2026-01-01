Distribuisci Slash con installazione in un click.
Gestore di scorciatoie self-hosted che trasforma URL lunghi in link s/ memorizzabili, accessibili direttamente dalla barra degli indirizzi del tuo browser.
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Cosa puoi costruire con Slash
Slash Ã¨ un gestore di scorciatoie di link self-hosted per individui e team che desiderano un modo piÃ¹ pulito per condividere e accedere agli URL. Invece di segnalibri sparsi tra i browser o link di reindirizzamento difficili da ricordare, Slash ti permette di definire scorciatoie con prefisso s/ â€” digita s/docs nella barra degli indirizzi del tuo browser (con l'estensione installata) e atterra direttamente a destinazione. Le scorciatoie possono essere taggate, raggruppate in collezioni condivisibili e limitate al tuo team o mantenute private.
A differenza degli accorciatori di link ospitati che registrano il tuo traffico e monetizzano i tuoi dati, l'auto-hosting di Slash su un VPS mantiene tutte le analisi delle scorciatoie e i dati di utilizzo sull'infrastruttura che controlli â€” nessun abbonamento richiesto, nessun servizio esterno di cui fidarsi e nessun limite al numero di scorciatoie che puoi creare.
FunzionalitÃ principali di Slash
Scorciatoie della barra degli indirizzi del browser
Le estensioni del browser per Chrome e Firefox ti consentono di digitare s/shortcut direttamente nella barra degli indirizzi per accedere a qualsiasi URL salvato â€” senza bisogno di clic aggiuntivi o ricerche.
Collezioni condivisibili
Raggruppa le scorciatoie correlate in raccolte curate e condividile con il tuo team o pubblicamente tramite un unico link.
Analisi dei link
Monitora la frequenza di accesso di ogni scorciatoia e visualizza le fonti di traffico, cosÃ¬ sai quali link sono attivamente utilizzati e quali possono essere ritirati.
Organizzazione basata su tag
Aggiungi tag alle scorciatoie per un filtraggio rapido e una scoperta all'interno di una libreria in crescita di collegamenti interni e di team.
Condivisione scorciatoie del team
Crea scorciatoie visibili a tutti i membri dello spazio di lavoro o limitale a te stesso â€” mantenendo i link interni e personali organizzati in un unico posto.
PerchÃ© eseguire Slash su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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