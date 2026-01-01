Slash Ã¨ un gestore di scorciatoie di link self-hosted per individui e team che desiderano un modo piÃ¹ pulito per condividere e accedere agli URL. Invece di segnalibri sparsi tra i browser o link di reindirizzamento difficili da ricordare, Slash ti permette di definire scorciatoie con prefisso s/ â€” digita s/docs nella barra degli indirizzi del tuo browser (con l'estensione installata) e atterra direttamente a destinazione. Le scorciatoie possono essere taggate, raggruppate in collezioni condivisibili e limitate al tuo team o mantenute private.

A differenza degli accorciatori di link ospitati che registrano il tuo traffico e monetizzano i tuoi dati, l'auto-hosting di Slash su un VPS mantiene tutte le analisi delle scorciatoie e i dati di utilizzo sull'infrastruttura che controlli â€” nessun abbonamento richiesto, nessun servizio esterno di cui fidarsi e nessun limite al numero di scorciatoie che puoi creare.