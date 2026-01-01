Distribuisci Shelfmark con installazione in un click.
Piattaforma di ricerca di libri e audiolibri autogestita che trova e scarica titoli da piÃ¹ fonti nella tua libreria.
Scegli un piano VPS per Shelfmark
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Shelfmark
Shelfmark Ã¨ un'applicazione web self-hosted che cerca libri e audiolibri contemporaneamente su piÃ¹ fonti â€” inclusi cataloghi web, indicizzatori torrent, Usenet e canali IRC â€” e fornisce i risultati al tuo gestore di libreria locale. Supporta l'accesso multiutente con un sistema di richieste integrato, in modo che i membri della famiglia possano sfogliare e inviare richieste di download senza richiedere account separati per ogni integrazione.
Shelfmark si integra con Calibre, Calibre-Web, Grimmory e Audiobookshelf per aggiungere i titoli scaricati direttamente alla tua libreria esistente. Tutta la configurazione e la cronologia sono archiviate in un singolo database SQLite all'interno della directory di configurazione â€” nessun servizio di database esterno richiesto.
FunzionalitÃ principali di Shelfmark
Ricerca libri multi-sorgente
Cerca cataloghi web, indexer di torrent, Usenet e canali IRC contemporaneamente e confronta i risultati da un'unica interfaccia.
Integrazione Library Manager
Connettiti a Calibre, Calibre-Web, Grimmory o Audiobookshelf per instradare i libri scaricati direttamente nella tua libreria esistente.
Sistema di richieste multi-utente
I membri della famiglia possono sfogliare i risultati di ricerca e inviare richieste di download tramite i propri account senza accesso diretto ai client di download.
Autenticazione flessibile
Scegli tra nessuna autenticazione, account utente integrati, header del proxy inverso o OIDC per soddisfare i requisiti di sicurezza della tua rete.
Distribuzione Autonoma
SQLite memorizza tutta la configurazione e la cronologia all'interno del volume di configurazione â€” non Ã¨ necessario alcun servizio di database esterno per eseguire Shelfmark.
PerchÃ© eseguire Shelfmark su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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