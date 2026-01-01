Shelfmark Ã¨ un'applicazione web self-hosted che cerca libri e audiolibri contemporaneamente su piÃ¹ fonti â€” inclusi cataloghi web, indicizzatori torrent, Usenet e canali IRC â€” e fornisce i risultati al tuo gestore di libreria locale. Supporta l'accesso multiutente con un sistema di richieste integrato, in modo che i membri della famiglia possano sfogliare e inviare richieste di download senza richiedere account separati per ogni integrazione.

Shelfmark si integra con Calibre, Calibre-Web, Grimmory e Audiobookshelf per aggiungere i titoli scaricati direttamente alla tua libreria esistente. Tutta la configurazione e la cronologia sono archiviate in un singolo database SQLite all'interno della directory di configurazione â€” nessun servizio di database esterno richiesto.