Deploy Cryptgeon in one click installation.
Zero-knowledge encrypted note and file sharing with self-destructing messages based on views or expiry time.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Cryptgeon
Cryptgeon is a privacy-focused, open-source alternative to PrivNote for sharing sensitive information securely. All encryption happens client-side in the browser before data ever reaches the server, implementing a zero-knowledge architecture where even administrators cannot read message contents. Notes and files self-destruct after a configurable number of views or a time limit, ensuring sensitive data never lingers.
Self-hosting Cryptgeon on your VPS means your organization's secure communication channel runs on infrastructure you fully control — no third-party services, no data retention policies imposed by others, and complete freedom to configure expiration limits, file size caps, and access policies to match your security requirements.
Funzionalità principali di Cryptgeon
Zero-Knowledge Encryption
All encryption and decryption happens in the browser, so the server never has access to plaintext content — not even administrators can read messages.
Self-Destructing Messages
Notes and files expire automatically after a set number of views or a time limit, preventing sensitive data from persisting beyond its intended use.
File Sharing Support
Share encrypted files alongside text notes, making it suitable for securely transferring credentials, keys, and confidential documents.
No Account Required
Completely anonymous sharing — recipients access content via a unique link without creating an account or providing personal information.
Password Protection
Add an extra layer of security by protecting notes with a password that recipients must enter before decryption occurs.
Perché eseguire Cryptgeon su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.