Distribuisci SmokePing con installazione in un click.
Monitor di latenza e perdita di pacchetti a lungo termine che visualizza il jitter di rete e la raggiungibilitÃ come grafici RRD fumosi.
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Cosa puoi costruire con SmokePing
SmokePing Ã¨ un monitor di latenza di lunga data che sonda i target a intervalli regolari e rende i risultati come grafici RRD "smokey", dove la banda di colore attorno alla mediana visualizza a colpo d'occhio jitter e perdita di pacchetti. Realizzato da Tobias Oetiker (l'autore di MRTG e RRDtool), Ã¨ stato lo strumento de facto per la raggiungibilitÃ della rete per ISP, provider di hosting e laboratori domestici per oltre vent'anni.
Ospitare SmokePing sul tuo VPS ti offre un punto di osservazione permanente per misurare come una posizione fissa vede il resto di internet â€” utile per diagnosticare problemi ISP, confrontare provider di transito, monitorare la conformitÃ SLA per siti remoti e mantenere una registrazione a lungo termine di quanto siano raggiungibili i tuoi servizi. Il deployment include volumi persistenti sia per la configurazione che per il database RRD storico.
FunzionalitÃ principali di SmokePing
Grafici RRD fumosi
Traccia la latenza mediana con una banda colorata che mostra la varianza e la perdita di pacchetti in un'unica immagine, rendendo jitter e brownout immediatamente visibili.
Molteplici tipi di sonda
Combina sonde ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing e Curl in un'unica istanza per monitorare insieme i percorsi di rete e la raggiungibilitÃ delle applicazioni.
Obiettivi gerarchici
Raggruppa i target in sezioni strutturate ad albero in modo che le dashboard rimangano leggibili quando monitori molti host tra regioni, siti o provider.
Avvisi di soglia
Attiva avvisi via email o basati su script quando un target supera soglie di perdita o latenza configurabili per un periodo prolungato.
Sonde primarie / secondarie
Esegui nodi SmokePing aggiuntivi come nodi secondari in punti di osservazione remoti e aggrega i loro risultati nell'interfaccia utente master per il monitoraggio multi-posizione.
Conservazione a lungo termine
I database RRD a rotazione mantengono viste giornaliere, settimanali, mensili e annuali con un utilizzo costante del disco, ideali per individuare degradazioni a lungo termine.
PerchÃ© eseguire SmokePing su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .