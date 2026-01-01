SmokePing Ã¨ un monitor di latenza di lunga data che sonda i target a intervalli regolari e rende i risultati come grafici RRD "smokey", dove la banda di colore attorno alla mediana visualizza a colpo d'occhio jitter e perdita di pacchetti. Realizzato da Tobias Oetiker (l'autore di MRTG e RRDtool), Ã¨ stato lo strumento de facto per la raggiungibilitÃ della rete per ISP, provider di hosting e laboratori domestici per oltre vent'anni.

Ospitare SmokePing sul tuo VPS ti offre un punto di osservazione permanente per misurare come una posizione fissa vede il resto di internet â€” utile per diagnosticare problemi ISP, confrontare provider di transito, monitorare la conformitÃ SLA per siti remoti e mantenere una registrazione a lungo termine di quanto siano raggiungibili i tuoi servizi. Il deployment include volumi persistenti sia per la configurazione che per il database RRD storico.