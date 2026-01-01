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Monitor di latenza e perdita di pacchetti a lungo termine che visualizza il jitter di rete e la raggiungibilitÃ  come grafici RRD fumosi.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con SmokePing

SmokePing Ã¨ un monitor di latenza di lunga data che sonda i target a intervalli regolari e rende i risultati come grafici RRD "smokey", dove la banda di colore attorno alla mediana visualizza a colpo d'occhio jitter e perdita di pacchetti. Realizzato da Tobias Oetiker (l'autore di MRTG e RRDtool), Ã¨ stato lo strumento de facto per la raggiungibilitÃ  della rete per ISP, provider di hosting e laboratori domestici per oltre vent'anni.

Ospitare SmokePing sul tuo VPS ti offre un punto di osservazione permanente per misurare come una posizione fissa vede il resto di internet â€” utile per diagnosticare problemi ISP, confrontare provider di transito, monitorare la conformitÃ  SLA per siti remoti e mantenere una registrazione a lungo termine di quanto siano raggiungibili i tuoi servizi. Il deployment include volumi persistenti sia per la configurazione che per il database RRD storico.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di SmokePing

Grafici RRD fumosi

Traccia la latenza mediana con una banda colorata che mostra la varianza e la perdita di pacchetti in un'unica immagine, rendendo jitter e brownout immediatamente visibili.

Molteplici tipi di sonda

Combina sonde ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing e Curl in un'unica istanza per monitorare insieme i percorsi di rete e la raggiungibilitÃ  delle applicazioni.

Obiettivi gerarchici

Raggruppa i target in sezioni strutturate ad albero in modo che le dashboard rimangano leggibili quando monitori molti host tra regioni, siti o provider.

Avvisi di soglia

Attiva avvisi via email o basati su script quando un target supera soglie di perdita o latenza configurabili per un periodo prolungato.

Sonde primarie / secondarie

Esegui nodi SmokePing aggiuntivi come nodi secondari in punti di osservazione remoti e aggrega i loro risultati nell'interfaccia utente master per il monitoraggio multi-posizione.

Conservazione a lungo termine

I database RRD a rotazione mantengono viste giornaliere, settimanali, mensili e annuali con un utilizzo costante del disco, ideali per individuare degradazioni a lungo termine.

PerchÃ© eseguire SmokePing su Hostinger

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