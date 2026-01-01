MediaGo Ã¨ un downloader video open-source che abbina un'interfaccia utente basata su browser a motori collaudati come yt-dlp, aria2, N_m3u3DL-RE e BBDown. Rileva e salva i flussi da playlist M3U8 e HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit e piÃ¹ di mille altri siti supportati, quindi converte il risultato in qualsiasi formato o qualitÃ senza un passaggio ffmpeg separato.

Eseguire MediaGo sul tuo VPS significa che i download avvengono su un server veloce e sempre attivo anzichÃ© sul tuo laptop, e i file rimangono in uno spazio di archiviazione che controlli tu. Un'estensione del browser complementare e un'API HTTP ti consentono di inviare link da qualsiasi dispositivo nella stessa coda, con gestione delle attivitÃ , progressi e cronologia esposti tramite una dashboard web pulita.