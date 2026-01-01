Distribuisci MediaGo con un click.
Sniffer e downloader video self-hosted che acquisisce M3U8, HLS, YouTube, Bilibili e oltre 1000 altri siti.
Scegli un piano VPS per MediaGo
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con MediaGo
MediaGo Ã¨ un downloader video open-source che abbina un'interfaccia utente basata su browser a motori collaudati come yt-dlp, aria2, N_m3u3DL-RE e BBDown. Rileva e salva i flussi da playlist M3U8 e HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit e piÃ¹ di mille altri siti supportati, quindi converte il risultato in qualsiasi formato o qualitÃ senza un passaggio ffmpeg separato.
Eseguire MediaGo sul tuo VPS significa che i download avvengono su un server veloce e sempre attivo anzichÃ© sul tuo laptop, e i file rimangono in uno spazio di archiviazione che controlli tu. Un'estensione del browser complementare e un'API HTTP ti consentono di inviare link da qualsiasi dispositivo nella stessa coda, con gestione delle attivitÃ , progressi e cronologia esposti tramite una dashboard web pulita.
FunzionalitÃ principali di MediaGo
M3U8 e HLS sniffer
Rileva e scarica stream segmentati da qualsiasi pagina web, inclusi catture live senza DRM e playlist on-demand.
motore yt-dlp
Il supporto yt-dlp incluso estrae video da YouTube, Twitter, Instagram, Reddit e oltre un migliaio di altri siti supportati, pronto all'uso.
Bilibili downloader
L'integrazione nativa di BBDown acquisisce video Bilibili, danmaku, sottotitoli e tracce audio di alta qualitÃ non disponibili per la maggior parte dei downloader generici.
Estensione del Browser
Estensione complementare per Chrome e Firefox rileva video su qualsiasi pagina e li mette in coda sul tuo server con un solo clic.
Conversione del formato in-app
Converti i download completati in altri formati o qualitÃ con la pipeline ffmpeg inclusa senza lasciare la dashboard.
HTTP API e automazione
L'API REST completa consente a script, assistenti AI e strumenti di terze parti di creare attivitÃ , interrogare lo stato di avanzamento e gestire la coda di download.
PerchÃ© eseguire MediaGo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .