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Motore di autorizzazione ad alte prestazioni ispirato a Google Zanzibar per la modellazione e l'applicazione del controllo degli accessi granulare tramite API HTTP e gRPC.

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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con OpenFGA

OpenFGA Ã¨ un motore di autorizzazione open-source basato sui principi di Google Zanzibar â€” il sistema di permessi distribuito globalmente che alimenta Google Drive, Docs e Calendar. Permette ai team di ingegneria di definire e applicare politiche di controllo degli accessi granulari utilizzando un linguaggio di modellazione leggibile dall'uomo, quindi di valutare tali politiche ad alta velocitÃ  tramite una semplice API HTTP o gRPC. I modelli ReBAC (controllo degli accessi basato sulle relazioni), RBAC (basato sui ruoli) e ABAC (basato sugli attributi) sono tutti supportati nativamente e possono essere combinati all'interno di un unico schema di autorizzazione.

L'auto-hosting di OpenFGA sul tuo VPS mantiene la logica di autorizzazione e i dati delle relazioni sotto il tuo pieno controllo, senza vincoli di fornitore o prezzi per controllo. I controlli di autorizzazione vengono eseguiti con bassa latenza rispetto al tuo store PostgreSQL, e l'API si integra perfettamente con le applicazioni scritte in qualsiasi linguaggio tramite gli SDK ufficiali.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di OpenFGA

Modello Google Zanzibar

Esprimere le politiche di autorizzazione come tuple di relazione tipizzate â€” lo stesso approccio utilizzato da Google Drive â€” consentendo un controllo degli accessi coerente e scalabile tra i servizi.

Controlli a bassa latenza

Progettato per il percorso critico delle richieste, OpenFGA valuta i controlli di autorizzazione in millisecondi in modo che le decisioni di autorizzazione non diventino mai un collo di bottiglia nelle richieste rivolte all'utente.

API HTTP e gRPC

Valutare i controlli di accesso, scrivere tuple di relazione ed espandere gli alberi di accesso sia su HTTP che su gRPC, con SDK ufficiali per Go, Node.js, Python, Java e .NET.

Modelli di autenticazione multipli

Definisci politiche RBAC, ReBAC e ABAC â€” o combinale tutte e tre â€” all'interno di un singolo schema di autorizzazione che copre ogni tipo di risorsa nella tua applicazione.

Persistenza PostgreSQL

Le tuple di relazione e le versioni del modello sono memorizzate in un database PostgreSQL, che fornisce uno stato di autorizzazione duraturo e interrogabile con consistenza transazionale.

PerchÃ© eseguire OpenFGA su Hostinger

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

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