Distribuisci OpenFGA con installazione in un click.
Motore di autorizzazione ad alte prestazioni ispirato a Google Zanzibar per la modellazione e l'applicazione del controllo degli accessi granulare tramite API HTTP e gRPC.
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Cosa puoi costruire con OpenFGA
OpenFGA Ã¨ un motore di autorizzazione open-source basato sui principi di Google Zanzibar â€” il sistema di permessi distribuito globalmente che alimenta Google Drive, Docs e Calendar. Permette ai team di ingegneria di definire e applicare politiche di controllo degli accessi granulari utilizzando un linguaggio di modellazione leggibile dall'uomo, quindi di valutare tali politiche ad alta velocitÃ tramite una semplice API HTTP o gRPC. I modelli ReBAC (controllo degli accessi basato sulle relazioni), RBAC (basato sui ruoli) e ABAC (basato sugli attributi) sono tutti supportati nativamente e possono essere combinati all'interno di un unico schema di autorizzazione.
L'auto-hosting di OpenFGA sul tuo VPS mantiene la logica di autorizzazione e i dati delle relazioni sotto il tuo pieno controllo, senza vincoli di fornitore o prezzi per controllo. I controlli di autorizzazione vengono eseguiti con bassa latenza rispetto al tuo store PostgreSQL, e l'API si integra perfettamente con le applicazioni scritte in qualsiasi linguaggio tramite gli SDK ufficiali.
FunzionalitÃ principali di OpenFGA
Modello Google Zanzibar
Esprimere le politiche di autorizzazione come tuple di relazione tipizzate â€” lo stesso approccio utilizzato da Google Drive â€” consentendo un controllo degli accessi coerente e scalabile tra i servizi.
Controlli a bassa latenza
Progettato per il percorso critico delle richieste, OpenFGA valuta i controlli di autorizzazione in millisecondi in modo che le decisioni di autorizzazione non diventino mai un collo di bottiglia nelle richieste rivolte all'utente.
API HTTP e gRPC
Valutare i controlli di accesso, scrivere tuple di relazione ed espandere gli alberi di accesso sia su HTTP che su gRPC, con SDK ufficiali per Go, Node.js, Python, Java e .NET.
Modelli di autenticazione multipli
Definisci politiche RBAC, ReBAC e ABAC â€” o combinale tutte e tre â€” all'interno di un singolo schema di autorizzazione che copre ogni tipo di risorsa nella tua applicazione.
Persistenza PostgreSQL
Le tuple di relazione e le versioni del modello sono memorizzate in un database PostgreSQL, che fornisce uno stato di autorizzazione duraturo e interrogabile con consistenza transazionale.
PerchÃ© eseguire OpenFGA su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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