Installa Haven con un click.
Piattaforma di blogging privata auto-ospitata per diari personali, aggiornamenti familiari e scritti condivisi solo con le persone che inviti.
Scegli un piano VPS per Haven
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Haven
Haven Ã¨ un'applicazione di blogging personale open-source basata su Ruby on Rails per scrittori che desiderano uno spazio privato da condividere con amici e familiari piuttosto che con l'internet pubblico. Non c'Ã¨ auto-registrazione, nessuna pubblicitÃ , nessun tracker e nessun feed algoritmico â€” solo le persone per cui crei account possono leggere i tuoi post.
L'auto-hosting di Haven sul tuo VPS mantiene i tuoi diari, foto e l'elenco degli iscritti interamente sotto il tuo controllo, con un editor markdown, un lettore RSS integrato e il downscaling delle immagini ottimizzato per la lettura a bassa larghezza di banda.
FunzionalitÃ principali di Haven
Privato per definizione
Nessuna auto-registrazione significa che solo i lettori invitati possono vedere i tuoi post, foto e commenti â€” ideale per blog familiari e diari personali.
Editor Markdown
Scrivi post in markdown con anteprima dal vivo, immagini incorporate, video e audio renderizzati direttamente all'interno dell'editor.
Lettore RSS integrato
Segui altri blog di Haven e feed pubblici direttamente dalla tua dashboard senza un lettore di feed separato.
Feed RSS privati
Ogni lettore invitato ottiene un URL RSS personale autenticato in modo che possa iscriversi in qualsiasi lettore di feed senza esporre pubblicamente il tuo blog.
Compatibile con la larghezza di banda
Le immagini caricate vengono automaticamente ridimensionate e l'interfaccia viene fornita senza framework JavaScript, cosÃ¬ le pagine rimangono veloci anche su reti lente.
Temi personalizzabili
Inietta CSS e font personalizzati direttamente dall'admin per abbinare il tuo stile personale senza dover fare il fork del codebase.
PerchÃ© eseguire Haven su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .