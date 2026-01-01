Tiny Tiny RSS Ã¨ un aggregatore di feed RSS e Atom self-hosted e open-source che ti permette di seguire siti web, blog e fonti di notizie da un'unica interfaccia web privata. Aggiorna continuamente i contenuti in background in modo che i tuoi feed siano sempre aggiornati, e offre un'interfaccia flessibile con scorciatoie da tastiera, ricerca full-text, etichette, filtri e importazione/esportazione OPML.

Sono supportati piÃ¹ account utente, ognuno con abbonamenti ai feed e preferenze indipendenti. Un'API integrata consente ai client mobili come FeedMe e Fluent Reader di connettersi e sincronizzare i progressi di lettura. L'hosting autonomo sul tuo VPS mantiene private la tua cronologia di lettura e i tuoi abbonamenti â€” nessun servizio di terze parti vede ciÃ² che leggi.