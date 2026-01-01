Installa Tiny Tiny RSS con installazione in un clic.
Aggregatore di notizie RSS e Atom multi-utente self-hosted per leggere e organizzare i feed da qualsiasi browser.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS Ã¨ un aggregatore di feed RSS e Atom self-hosted e open-source che ti permette di seguire siti web, blog e fonti di notizie da un'unica interfaccia web privata. Aggiorna continuamente i contenuti in background in modo che i tuoi feed siano sempre aggiornati, e offre un'interfaccia flessibile con scorciatoie da tastiera, ricerca full-text, etichette, filtri e importazione/esportazione OPML.
Sono supportati piÃ¹ account utente, ognuno con abbonamenti ai feed e preferenze indipendenti. Un'API integrata consente ai client mobili come FeedMe e Fluent Reader di connettersi e sincronizzare i progressi di lettura. L'hosting autonomo sul tuo VPS mantiene private la tua cronologia di lettura e i tuoi abbonamenti â€” nessun servizio di terze parti vede ciÃ² che leggi.
FunzionalitÃ principali di Tiny Tiny RSS
Recupero continuo del feed
Recupera gli aggiornamenti da tutti i feed sottoscritti in background, cosÃ¬ gli articoli sono pronti per essere letti nel momento in cui apri l'app.
Supporto multi-utente
Crea piÃ¹ account indipendenti, ognuno con le proprie iscrizioni ai feed, etichette, filtri e preferenze di lettura.
Mobile Cliente API
L'API integrata consente a client mobili popolari come FeedMe, Fluent Reader e Reeder di connettersi e sincronizzare i tuoi progressi di lettura su tutti i dispositivi.
Filtri e Etichette
Etichetta, assegna una stella o nascondi automaticamente gli articoli in base alle regole che definisci â€” mantieni la tua lista di lettura concentrata su ciÃ² che conta.
Importazione ed Esportazione OPML
Importa i tuoi abbonamenti esistenti da qualsiasi altro lettore RSS tramite OPML ed esportali con la stessa facilitÃ quando devi migrare.
PerchÃ© eseguire Tiny Tiny RSS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .