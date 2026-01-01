XWiki è una piattaforma wiki aziendale open-source che va oltre la documentazione statica. Il suo modello di pagina strutturato organizza i contenuti in spazi e pagine gerarchici, mentre un motore di scripting integrato consente ai team di creare dashboard dinamiche e applicazioni intranet personalizzate direttamente sulle pagine wiki. Con oltre 900 estensioni e una procedura guidata integrata App Within Minutes, i team possono trasformare XWiki in una base di conoscenza su misura, un tracker di problemi o un'area di lavoro per progetti senza partire da zero.

L'auto-hosting di XWiki sul tuo VPS mantiene tutta la documentazione, i processi interni e la conoscenza aziendale sotto il tuo controllo diretto — nessuna tariffa per utente, nessun blocco del fornitore e nessun dato che lasci la tua infrastruttura. Questo template abbina XWiki a un database PostgreSQL per uno storage affidabile e pronto per la produzione.