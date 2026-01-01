Distribuisci XWiki con installazione in un click.
Potente piattaforma wiki open source per la gestione della conoscenza del team, la documentazione e spazi di lavoro collaborativi.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con XWiki
XWiki è una piattaforma wiki aziendale open-source che va oltre la documentazione statica. Il suo modello di pagina strutturato organizza i contenuti in spazi e pagine gerarchici, mentre un motore di scripting integrato consente ai team di creare dashboard dinamiche e applicazioni intranet personalizzate direttamente sulle pagine wiki. Con oltre 900 estensioni e una procedura guidata integrata App Within Minutes, i team possono trasformare XWiki in una base di conoscenza su misura, un tracker di problemi o un'area di lavoro per progetti senza partire da zero.
L'auto-hosting di XWiki sul tuo VPS mantiene tutta la documentazione, i processi interni e la conoscenza aziendale sotto il tuo controllo diretto — nessuna tariffa per utente, nessun blocco del fornitore e nessun dato che lasci la tua infrastruttura. Questo template abbina XWiki a un database PostgreSQL per uno storage affidabile e pronto per la produzione.
Funzionalità principali di XWiki
Modello di pagina strutturato
Organizza i contenuti in spazi e pagine gerarchici con relazioni padre-figlio, mantenendo le grandi basi di conoscenza navigabili e coerenti.
Builder di app integrato
Crea applicazioni dati personalizzate sulle pagine wiki utilizzando la procedura guidata App Within Minutes — nessun framework esterno o codifica richiesta.
Oltre 900 estensioni
Estendi XWiki con una libreria di oltre 900 estensioni della community che coprono calendari, diagrammi, gestione delle attività e autenticazione LDAP.
Motore di scripting
Scrivi script Velocity, Groovy o Python all'interno delle pagine wiki per creare contenuti dinamici, dashboard e report automatizzati.
Ricerca full-text
Solr integrato indicizza tutti i contenuti delle pagine e gli allegati, fornendo risultati pertinenti istantaneamente anche in grandi basi di conoscenza.
Cronologia delle revisioni
Ogni modifica viene versionata automaticamente con una vista completa delle differenze e un ripristino con un clic per recuperare qualsiasi versione precedente di qualsiasi pagina.
Perché eseguire XWiki su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.