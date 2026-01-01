Distribuisci TimeTagger con installazione in un click.
Tracker del tempo personale incentrato sulla privacy, con una timeline interattiva, tag, report e un workflow Pomodoro integrato.
Scegli un piano VPS per TimeTagger
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.
Cosa puoi costruire con TimeTagger
TimeTagger Ã¨ un tracker del tempo open-source basato sul web, costruito attorno a una timeline interattiva e a un flusso di lavoro basato su tag, piuttosto che su gerarchie di progetto rigide. Progettato per freelance, consulenti e individui che fatturano a ore, sostituisce i macchinosi software per la gestione delle schede attivitÃ con un'interfaccia utente veloce e ottimizzata per la tastiera che funziona in qualsiasi browser moderno e si sincronizza tra i dispositivi.
L'auto-hosting di TimeTagger sul tuo VPS mantiene ogni minuto registrato, tag cliente ed esportazione fatture sotto il tuo controllo â€” nessun SaaS di terze parti che tenga in ostaggio la tua cronologia di fatturazione, nessuna tariffa per posto e nessun rischio che un account venga chiuso durante una settimana intensa.
FunzionalitÃ principali di TimeTagger
Timeline interattiva
Visualizza la tua giornata su una timeline zoomabile dove puoi trascinare, ridimensionare e dividere le registrazioni per far corrispondere esattamente come il lavoro Ã¨ stato svolto.
Tracciamento basato su Tag
Evita le rigide strutture di progetto e etichetta il lavoro con tag a forma libera, cosÃ¬ lo stesso record puÃ² appartenere a un cliente, un'attivitÃ e un codice di fatturazione contemporaneamente.
Rapporti PDF e CSV
Genera report filtrati per tag, periodo o target ed esportali come PDF o CSV per la fatturazione, la contabilitÃ e gli aggiornamenti del team.
Obiettivi e Pomodoro
Imposta obiettivi orari giornalieri, settimanali o mensili ed esegui sessioni Pomodoro mirate direttamente all'interno del tracker â€” non sono necessarie app aggiuntive.
Sincronizzazione tra dispositivi
Monitora da desktop, tablet o telefono con l'interfaccia utente web reattiva e ogni modifica si sincronizzerÃ automaticamente sul tuo server self-hosted.
Privacy per design
Tutti i record risiedono in un database SQLite locale sul tuo VPS, quindi i nomi dei clienti, le ore e i dati di fatturazione non raggiungono mai un cloud di terze parti.
PerchÃ© eseguire TimeTagger su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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