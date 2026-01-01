Distribuisci Indico con 1 click.
Sistema di gestione di conferenze ed eventi open source sviluppato al CERN per le comunitÃ accademiche e scientifiche.
Scegli un piano VPS per Indico
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Indico
Indico Ã¨ una piattaforma di gestione eventi ricca di funzionalitÃ creata al CERN â€” il luogo di nascita del Web â€” per coordinare qualsiasi cosa, dai piccoli seminari alle conferenze scientifiche globali con migliaia di partecipanti. Gestisce la presentazione di abstract e la revisione paritaria, agende multi-traccia, atti di conferenze, prenotazioni di sale, registrazione, pagamento e stampa di badge in un unico sistema integrato.
L'hosting autonomo di Indico sul tuo VPS mantiene i dati sensibili dei partecipanti, gli abstract e i contributi accademici su un'infrastruttura che controlli, evita i costi SaaS per evento per le grandi conferenze e ti consente di personalizzare temi, plugin e autenticazione per soddisfare i requisiti istituzionali.
FunzionalitÃ principali di Indico
Gestione conferenze
Pianifica conferenze di piÃ¹ giorni e con piÃ¹ tracce, con orari strutturati, presidenti di sessione e gestione dei relatori, pensate per eventi accademici.
Riassunti e revisione paritaria
Raccogli abstract, assegna revisori, gestisci flussi di lavoro di revisione cieca o a doppio cieco e pubblica gli atti senza strumenti di terze parti.
Prenotazione camera
Gestisci sale riunioni condivise all'interno di un'organizzazione con visualizzazioni del calendario, prenotazioni ricorrenti e flussi di lavoro di approvazione.
Registrazione e pagamento
Crea moduli di registrazione personalizzati con codici sconto, limiti di capacitÃ e integrazioni di pagamento per l'emissione di biglietti e l'alloggio.
Plugin e SSO
Estendi Indico con i plugin Zoom, OAuth, SAML, LDAP e Shibboleth per integrarti con i provider di identitÃ istituzionali esistenti.
scala di livello CERN
Progettato per gestire l'intero calendario eventi del CERN, Indico si adatta da un singolo seminario a conferenze con migliaia di partecipanti.
PerchÃ© eseguire Indico su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .