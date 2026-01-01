Distribuisci Tautulli con installazione in 1 click.
Strumento di monitoraggio e analisi complementare per Plex Media Server con statistiche dettagliate e notifiche personalizzate.
Scegli un piano VPS per Tautulli
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Tautulli
Tautulli Ã¨ uno strumento di monitoraggio e tracciamento basato su Python, creato specificamente per Plex Media Server. Registra ogni evento di riproduzione â€” chi ha guardato cosa, quando, a quale qualitÃ e da quale dispositivo â€” e presenta i dati in grafici dettagliati e tabelle di cronologia filtrabili.
L'auto-hosting di Tautulli su un VPS, insieme o separatamente dal tuo server Plex, ti offre statistiche persistenti e la consegna delle notifiche tramite Discord, Slack, Telegram ed email senza fare affidamento sui servizi cloud di Plex. Si connette a qualsiasi server Plex tramite la rete.
FunzionalitÃ principali di Tautulli
Cronologia riproduzione
Ogni stream viene registrato con utente, dispositivo, qualitÃ e durata in modo da avere un registro completo dell'attivitÃ del server multimediale.
Notifiche personalizzate
Invia avvisi per nuovi contenuti, avvii di stream, transcodifiche o accessi utente tramite Discord, Slack, Telegram, email e altro ancora.
Dashboard statistiche
Grafici visivi mostrano flussi simultanei, utilizzo della larghezza di banda, media popolari e attivitÃ per utente su qualsiasi intervallo di tempo.
Supporto newsletter
Genera e invia automaticamente newsletter via email che evidenziano i film e gli episodi aggiunti di recente ai tuoi utenti Plex.
PerchÃ© eseguire Tautulli su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .