Tautulli Ã¨ uno strumento di monitoraggio e tracciamento basato su Python, creato specificamente per Plex Media Server. Registra ogni evento di riproduzione â€” chi ha guardato cosa, quando, a quale qualitÃ e da quale dispositivo â€” e presenta i dati in grafici dettagliati e tabelle di cronologia filtrabili.

L'auto-hosting di Tautulli su un VPS, insieme o separatamente dal tuo server Plex, ti offre statistiche persistenti e la consegna delle notifiche tramite Discord, Slack, Telegram ed email senza fare affidamento sui servizi cloud di Plex. Si connette a qualsiasi server Plex tramite la rete.