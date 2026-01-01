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CMS per digital signage open source per la pianificazione di layout e media su reti di display da un unico server centrale.

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Xibo CMS

Xibo CMS Ã¨ una piattaforma di digital signage matura e completamente open source, utilizzata per progettare layout, organizzare librerie multimediali e programmare contenuti su flotte di display â€” da un singolo schermo nella hall a migliaia di endpoint a livello nazionale. Il CMS gestisce utenti, permessi, campagne, dayparting e reportistica di prova di riproduzione, mentre i leggeri Xibo Player in esecuzione su Android, webOS, Tizen, Linux o Windows rendono il contenuto sullo schermo.

L'auto-hosting di Xibo CMS sul tuo VPS mantiene orari, analisi del pubblico e risorse multimediali sotto il tuo controllo senza costi SaaS per display. Questo template include il CMS con MySQL, il relay di messaggi XMR per il controllo del player in tempo reale, Memcached per la memorizzazione nella cache e QuickChart per i grafici incorporati â€” tutti collegati e esposti tramite il reverse proxy Traefik preinstallato con HTTPS automatico.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Xibo CMS

Designer di layout

Crea layout multi-zona combinando immagini, video, pagine web, RSS, ticker e widget utilizzando un editor visuale drag-and-drop nel browser.

Programmazione e segmentazione oraria

Pianifica campagne per intervallo di date, ora del giorno, giorno della settimana, ricorrenza o prioritÃ  â€” inclusa la riproduzione geolocalizzata e attivata da eventi.

Mostra gestione gruppi

Organizza centinaia o migliaia di schermi in gruppi e tag, quindi invia programmazioni diverse a ogni segmento da un'unica console centrale.

Controllo del giocatore in tempo reale

Il relay di messaggi XMR incluso invia modifiche al layout, richieste di screenshot e comandi ai giocatori connessi nel momento in cui pubblichi.

Reportistica della prova di riproduzione

Acquisisci statistiche di riproduzione per display per la conformitÃ  e la riconciliazione degli annunci, con report esportabili come CSV o visualizzabili come grafici.

Attori multipiattaforma

Abbina il CMS a Xibo Player gratuiti o con licenza su Android, webOS, Tizen, Linux e Windows per gestire praticamente qualsiasi hardware di segnaletica.

PerchÃ© eseguire Xibo CMS su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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