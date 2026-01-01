Installa Xibo CMS con un click.
CMS per digital signage open source per la pianificazione di layout e media su reti di display da un unico server centrale.
Scegli un piano VPS per Xibo CMS
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Xibo CMS
Xibo CMS Ã¨ una piattaforma di digital signage matura e completamente open source, utilizzata per progettare layout, organizzare librerie multimediali e programmare contenuti su flotte di display â€” da un singolo schermo nella hall a migliaia di endpoint a livello nazionale. Il CMS gestisce utenti, permessi, campagne, dayparting e reportistica di prova di riproduzione, mentre i leggeri Xibo Player in esecuzione su Android, webOS, Tizen, Linux o Windows rendono il contenuto sullo schermo.
L'auto-hosting di Xibo CMS sul tuo VPS mantiene orari, analisi del pubblico e risorse multimediali sotto il tuo controllo senza costi SaaS per display. Questo template include il CMS con MySQL, il relay di messaggi XMR per il controllo del player in tempo reale, Memcached per la memorizzazione nella cache e QuickChart per i grafici incorporati â€” tutti collegati e esposti tramite il reverse proxy Traefik preinstallato con HTTPS automatico.
FunzionalitÃ principali di Xibo CMS
Designer di layout
Crea layout multi-zona combinando immagini, video, pagine web, RSS, ticker e widget utilizzando un editor visuale drag-and-drop nel browser.
Programmazione e segmentazione oraria
Pianifica campagne per intervallo di date, ora del giorno, giorno della settimana, ricorrenza o prioritÃ â€” inclusa la riproduzione geolocalizzata e attivata da eventi.
Mostra gestione gruppi
Organizza centinaia o migliaia di schermi in gruppi e tag, quindi invia programmazioni diverse a ogni segmento da un'unica console centrale.
Controllo del giocatore in tempo reale
Il relay di messaggi XMR incluso invia modifiche al layout, richieste di screenshot e comandi ai giocatori connessi nel momento in cui pubblichi.
Reportistica della prova di riproduzione
Acquisisci statistiche di riproduzione per display per la conformitÃ e la riconciliazione degli annunci, con report esportabili come CSV o visualizzabili come grafici.
Attori multipiattaforma
Abbina il CMS a Xibo Player gratuiti o con licenza su Android, webOS, Tizen, Linux e Windows per gestire praticamente qualsiasi hardware di segnaletica.
PerchÃ© eseguire Xibo CMS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .