Xibo CMS Ã¨ una piattaforma di digital signage matura e completamente open source, utilizzata per progettare layout, organizzare librerie multimediali e programmare contenuti su flotte di display â€” da un singolo schermo nella hall a migliaia di endpoint a livello nazionale. Il CMS gestisce utenti, permessi, campagne, dayparting e reportistica di prova di riproduzione, mentre i leggeri Xibo Player in esecuzione su Android, webOS, Tizen, Linux o Windows rendono il contenuto sullo schermo.

L'auto-hosting di Xibo CMS sul tuo VPS mantiene orari, analisi del pubblico e risorse multimediali sotto il tuo controllo senza costi SaaS per display. Questo template include il CMS con MySQL, il relay di messaggi XMR per il controllo del player in tempo reale, Memcached per la memorizzazione nella cache e QuickChart per i grafici incorporati â€” tutti collegati e esposti tramite il reverse proxy Traefik preinstallato con HTTPS automatico.