Distribuisci Stirling PDF con installazione in un click.
Toolkit PDF auto-ospitato con oltre 50 operazioni â€” unisci, dividi, converti, OCR, comprimi, oscura e firma documenti senza caricarli su servizi di terze parti.
Scegli un piano VPS per Stirling PDF
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Stirling PDF
Stirling PDF Ã¨ una piattaforma di manipolazione PDF auto-ospitata che gestisce oltre 50 operazioni sui documenti interamente sul tuo server. Unisci, dividi, ruota, comprimi, converti tra formati Office e PDF, applica l'OCR, redigi contenuti sensibili, aggiungi filigrane, applica firme digitali ed esporta in PDF/A â€” tutto tramite un'interfaccia web pulita accessibile da qualsiasi browser. Nessun limite di dimensione dei file. Nessuna quota di utilizzo. Nessun documento che lasci la tua infrastruttura.
Per team legali, dipartimenti finanziari e qualsiasi organizzazione che gestisce documenti riservati, l'auto-hosting di Stirling PDF Ã¨ il modo piÃ¹ semplice per ottenere un'elaborazione PDF di livello enterprise, garantendo al contempo che i file sensibili non passino mai attraverso un servizio cloud di terze parti.
FunzionalitÃ principali di Stirling PDF
50+ operazioni PDF
Unisci, dividi, ruota, comprimi, riordina pagine, estrai immagini e decine di altre operazioni â€” tutto in un unico strumento senza dover passare da un servizio all'altro.
OCR e conversione
Converti documenti scansionati in PDF ricercabili con Tesseract OCR, e trasforma tra i formati PDF e Word, Excel o PowerPoint.
Oscuramento e privacy
Rimuovi permanentemente testo sensibile, immagini e metadati dai documenti prima della condivisione â€” senza alcun rischio che il contenuto originale venga recuperato.
Firme digitali
Applica firme digitali legalmente vincolanti ai PDF senza affidarti a servizi di firma di terze parti o costi di abbonamento per documento.
Elaborazione in batch
Elaborare piÃ¹ file contemporaneamente con operazioni batch e automatizzare i flussi di lavoro dei documenti tramite l'API REST integrata.
Archiviazione PDF/A
Converti i documenti nel formato PDF/A per la conformitÃ archivistica a lungo termine richiesta in contesti legali, finanziari e governativi.
PerchÃ© eseguire Stirling PDF su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .