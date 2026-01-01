Distribuisci GeoNetwork con installazione in 1 click.
Applicazione catalogo open-source per la gestione di metadati geospaziali, dataset e servizi di mappe interattive.
Scegli un piano VPS per GeoNetwork
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con GeoNetwork
GeoNetwork Ã¨ un'applicazione catalogo open-source basata su standard, creata per gestire risorse georiferite tra le organizzazioni. Sviluppata sotto la fondazione OSGeo, fornisce editing di metadati, ricerca federata e un visualizzatore di mappe integrato che funzionano immediatamente con ISO 19115/19139, Dublin Core e OGC API Records.
L'auto-hosting di GeoNetwork mantiene il pieno controllo su dataset geospaziali sensibili, credenziali di raccolta e politiche di accesso sul tuo VPS. Questo template include PostGIS per l'archiviazione relazionale ed Elasticsearch per una ricerca indicizzata veloce, quindi il catalogo Ã¨ pronto per la produzione nel momento in cui si avvia.
FunzionalitÃ principali di GeoNetwork
Catalogo di metadati spaziali
Gestisci record conformi a ISO 19115/19139, Dublin Core e INSPIRE con convalida integrata e modifica tramite template.
Raccolta federata
Estrai metadati da nodi CSW, OAI-PMH, WMS, WFS e altri nodi GeoNetwork secondo una pianificazione per costruire un singolo livello di scoperta.
Ricerca Elasticsearch
Ricerca spaziale full-text e sfaccettata, alimentata da un backend Elasticsearch integrato per risultati in frazioni di secondo su milioni di record.
Visualizzatore di mappe incorporato
Anteprima dei livelli WMS, WMTS e WFS direttamente da un record utilizzando il client mappa integrato basato su OpenLayers.
OGC API Registri
Esporre il contenuto del catalogo tramite CSW 2.0.2 e il moderno standard OGC API Records per le integrazioni a valle dei geoportali.
PostGIS backend
Viene fornito con un database PostGIS in modo che geometrie spaziali, collegamenti e regole di accesso persistano in un collaudato motore GIS open-source.
PerchÃ© eseguire GeoNetwork su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
Scopri altre app da distribuire
Anki Sync Server Enhanced
Server di sincronizzazione Anki self-hosted con supporto multi-utente, backup e dashboard web