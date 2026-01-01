Distribuisci ScyllaDB con installazione in un click.
Database NoSQL ad alto throughput, compatibile drop-in con Apache Cassandra e Amazon DynamoDB.
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Cosa puoi costruire con ScyllaDB
ScyllaDB è un database NoSQL open source, distribuito a colonne larghe, scritto in C++ sul framework shard-per-core Seastar. Parla nativamente il Cassandra Query Language (CQL) e l'API Amazon DynamoDB, così le applicazioni Cassandra e DynamoDB esistenti si connettono senza modifiche al codice, pur funzionando su una frazione dell'hardware.
L'auto-hosting di ScyllaDB sul tuo VPS offre alle applicazioni una latenza prevedibile di pochi millisecondi per carichi di lavoro di serie temporali, IoT, messaggistica, rilevamento frodi e profili utente, senza prezzi per operazione, senza limiti di capacità di lettura/scrittura e senza vincoli di fornitore a un livello Cassandra o DynamoDB gestito.
Funzionalità principali di ScyllaDB
Compatibile con Cassandra
Parla CQL nativamente e supporta ogni driver Cassandra, così le applicazioni Cassandra esistenti si connettono cambiando solo l'indirizzo host.
API DynamoDB
L'interfaccia Alternator integrata accetta il protocollo wire di Amazon DynamoDB, consentendo ai client DynamoDB di funzionare senza modifiche su infrastrutture self-hosted.
Shard-Per-Core Engine
Il framework Seastar ancora uno shard a ogni core della CPU per un'esecuzione senza blocchi e senza condivisione che satura tutti i core sotto carico.
Metriche Prometheus integrate
L'endpoint nativo /metrics espone centinaia di dettagli interni del database per Prometheus, Grafana e lo ScyllaDB Monitoring Stack.
Autorizzazione a livello di riga
CassandraAuthorizer applica permessi per ruolo su keyspace, tabelle e righe in modo che ogni applicazione si connetta con il minimo privilegio richiesto.
Scalabile linearmente
Aggiungi nodi per scalare la produttività e l'archiviazione orizzontalmente — i cluster si estendono regolarmente su decine di nodi, gestendo milioni di operazioni al secondo.
Perché eseguire ScyllaDB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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