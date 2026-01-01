OpenCloud è una moderna piattaforma open-source per la sincronizzazione file, la condivisione e la collaborazione in team. Costruita in Go per prestazioni e un ingombro minimo di risorse, offre un'esperienza di archiviazione cloud privata senza dipendere da servizi di terze parti o infrastrutture di fornitori. A differenza delle soluzioni di sincronizzazione file tradizionali, OpenCloud include un provider di identità integrato, quindi funziona come un singolo container senza la necessità di un database esterno o di un server LDAP.

L'auto-hosting di OpenCloud sul tuo VPS ti dà piena sovranità sui tuoi file e sui dati di collaborazione. Documenti, foto, cartelle condivise e account utente rimangono tutti su un'infrastruttura che controlli — senza limiti di archiviazione imposti dalla piattaforma e senza abbonamenti legati all'accesso ai tuoi dati.