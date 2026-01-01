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Piattaforma open source per la sincronizzazione, la condivisione e la collaborazione di file — un'alternativa sovrana a Nextcloud e Google Drive.

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Processori AMD EPYC
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Velocità di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con OpenCloud

OpenCloud è una moderna piattaforma open-source per la sincronizzazione file, la condivisione e la collaborazione in team. Costruita in Go per prestazioni e un ingombro minimo di risorse, offre un'esperienza di archiviazione cloud privata senza dipendere da servizi di terze parti o infrastrutture di fornitori. A differenza delle soluzioni di sincronizzazione file tradizionali, OpenCloud include un provider di identità integrato, quindi funziona come un singolo container senza la necessità di un database esterno o di un server LDAP.

L'auto-hosting di OpenCloud sul tuo VPS ti dà piena sovranità sui tuoi file e sui dati di collaborazione. Documenti, foto, cartelle condivise e account utente rimangono tutti su un'infrastruttura che controlli — senza limiti di archiviazione imposti dalla piattaforma e senza abbonamenti legati all'accesso ai tuoi dati.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di OpenCloud

Distribuzione a singolo container

La gestione dell'identità integrata significa che OpenCloud viene distribuito come un unico container senza la necessità di un database esterno o di un server LDAP.

Sincronizzazione e Condivisione di File

Sincronizza i file tra client desktop e mobile e condividi cartelle o singoli file con controlli granulari delle autorizzazioni.

Accesso WebDAV e CalDAV

Monta il tuo spazio di archiviazione come unità di rete tramite WebDAV e gestisci calendari e contatti attraverso i protocolli CalDAV e CardDAV.

Clienti desktop e mobili

I client di sincronizzazione ufficiali per Windows, macOS, Linux, iOS e Android mantengono i file disponibili su tutti i tuoi dispositivi.

Collabora Office integrazione

Aggiungi Collabora Online per abilitare la modifica basata su browser di documenti, fogli di calcolo e presentazioni senza uscire dal tuo file manager.

Politiche password granulari

Applica la lunghezza minima, i requisiti di classe dei caratteri e un elenco di password vietate per soddisfare gli standard di sicurezza dell'organizzazione.

Perché eseguire OpenCloud su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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