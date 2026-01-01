Distribuisci OpenCloud con installazione in un clic.
Piattaforma open source per la sincronizzazione, la condivisione e la collaborazione di file — un'alternativa sovrana a Nextcloud e Google Drive.
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Cosa puoi costruire con OpenCloud
OpenCloud è una moderna piattaforma open-source per la sincronizzazione file, la condivisione e la collaborazione in team. Costruita in Go per prestazioni e un ingombro minimo di risorse, offre un'esperienza di archiviazione cloud privata senza dipendere da servizi di terze parti o infrastrutture di fornitori. A differenza delle soluzioni di sincronizzazione file tradizionali, OpenCloud include un provider di identità integrato, quindi funziona come un singolo container senza la necessità di un database esterno o di un server LDAP.
L'auto-hosting di OpenCloud sul tuo VPS ti dà piena sovranità sui tuoi file e sui dati di collaborazione. Documenti, foto, cartelle condivise e account utente rimangono tutti su un'infrastruttura che controlli — senza limiti di archiviazione imposti dalla piattaforma e senza abbonamenti legati all'accesso ai tuoi dati.
Funzionalità principali di OpenCloud
Distribuzione a singolo container
La gestione dell'identità integrata significa che OpenCloud viene distribuito come un unico container senza la necessità di un database esterno o di un server LDAP.
Sincronizzazione e Condivisione di File
Sincronizza i file tra client desktop e mobile e condividi cartelle o singoli file con controlli granulari delle autorizzazioni.
Accesso WebDAV e CalDAV
Monta il tuo spazio di archiviazione come unità di rete tramite WebDAV e gestisci calendari e contatti attraverso i protocolli CalDAV e CardDAV.
Clienti desktop e mobili
I client di sincronizzazione ufficiali per Windows, macOS, Linux, iOS e Android mantengono i file disponibili su tutti i tuoi dispositivi.
Collabora Office integrazione
Aggiungi Collabora Online per abilitare la modifica basata su browser di documenti, fogli di calcolo e presentazioni senza uscire dal tuo file manager.
Politiche password granulari
Applica la lunghezza minima, i requisiti di classe dei caratteri e un elenco di password vietate per soddisfare gli standard di sicurezza dell'organizzazione.
Perché eseguire OpenCloud su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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