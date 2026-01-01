Distribuisci Mail-Archiver con 1 click.
Piattaforma di archiviazione email self-hosted che si connette a qualsiasi casella di posta IMAP o Microsoft 365 e conserva ogni messaggio localmente.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Mail-Archiver
Mail-Archiver Ã¨ una piattaforma open-source di archiviazione e ricerca email basata su ASP.NET Core e PostgreSQL. Si connette agli account IMAP e Microsoft 365 tramite l'API Graph, sincronizzando automaticamente le email secondo una pianificazione configurabile in modo da avere sempre una copia locale e ricercabile di ogni messaggio e allegato.
L'auto-hosting del tuo archivio email pone conformitÃ , tracce di audit e archiviazione a lungo termine sotto il tuo pieno controllo â€” nessun accesso cloud di terze parti, nessuna tariffa per casella di posta e nessuna dipendenza dalla politica di conservazione del tuo provider email. Le email possono essere esportate come archivi .mbox o .eml, ripristinate in qualsiasi casella di posta o cercate in pochi secondi attraverso anni di cronologia.
FunzionalitÃ principali di Mail-Archiver
Sincronizzazione IMAP e M365
Archivia automaticamente le email da qualsiasi casella di posta IMAP o Microsoft 365 con una pianificazione configurabile, mantenendo la tua copia locale sempre aggiornata.
Ricerca full-text
Cerca istantaneamente in tutte le email e gli allegati archiviati, con filtri per mittente, intervallo di date e casella di posta.
Esportazione e ripristino
Esporta intere caselle di posta come file .mbox o .eml compressi, oppure ripristina le email selezionate in qualsiasi casella di posta di destinazione.
Accesso multiutente
Gestisci piÃ¹ utenti con ruoli di Amministratore, Gestore autonomo e Standard, ognuno con permessi per account e un registro di accesso completo.
Politiche di conservazione
Rimuovi automaticamente le email dal server di posta sorgente dopo un numero di giorni prestabilito, mantenendo intatto l'archivio locale.
Importazione MBox ed EML
Importa archivi .mbox o .eml esistenti fino a 10 GB per migrare da altri client di posta elettronica o strumenti di archiviazione.
PerchÃ© eseguire Mail-Archiver su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .