PentAGI Ã¨ un sistema di agenti AI completamente autonomo che svolge complesse attivitÃ di penetration testing senza costante supervisione umana. Orchestra agenti AI specializzati â€” pianificatori, ricercatori, programmatori e pentesters â€” che analizzano un obiettivo, scelgono gli strumenti giusti e li eseguono all'interno di container Docker isolati per scoprire e convalidare le vulnerabilitÃ .

Collega le tue chiavi OpenAI, Anthropic o Google Gemini e PentAGI gestisce l'intero processo, dalla ricognizione alla reportistica, utilizzando una base di conoscenza ricercabile supportata da un database pgvector e un web scraper integrato. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene i dati di scansione sensibili, le credenziali e i risultati interamente sulla tua infrastruttura invece che su un servizio di sicurezza di terze parti.