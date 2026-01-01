Distribuisci PentAGI con installazione in un clic.
Sistema di agenti AI completamente autonomo che esegue complesse attivitÃ di test di penetrazione da un'unica dashboard self-hosted.
Scegli un piano VPS per PentAGI
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con PentAGI
PentAGI Ã¨ un sistema di agenti AI completamente autonomo che svolge complesse attivitÃ di penetration testing senza costante supervisione umana. Orchestra agenti AI specializzati â€” pianificatori, ricercatori, programmatori e pentesters â€” che analizzano un obiettivo, scelgono gli strumenti giusti e li eseguono all'interno di container Docker isolati per scoprire e convalidare le vulnerabilitÃ .
Collega le tue chiavi OpenAI, Anthropic o Google Gemini e PentAGI gestisce l'intero processo, dalla ricognizione alla reportistica, utilizzando una base di conoscenza ricercabile supportata da un database pgvector e un web scraper integrato. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene i dati di scansione sensibili, le credenziali e i risultati interamente sulla tua infrastruttura invece che su un servizio di sicurezza di terze parti.
FunzionalitÃ principali di PentAGI
Agenti AI autonomi
Agenti pianificatori, ricercatori, programmatori e pentester collaborano per gestire progetti completi senza input umano passo dopo passo.
Porta il tuo LLM
Collega i modelli OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek o Ollama locali e passa da un fornitore all'altro quando vuoi.
Esecuzione isolata di strumenti
Gli agenti avviano container Docker usa e getta per eseguire strumenti di sicurezza, mantenendo ogni comando in un ambiente sandbox isolato dall'host.
Vector knowledge base
Un database pgvector in bundle fornisce agli agenti una memoria a lungo termine di scoperte, obiettivi e passaggi precedenti nell'ambito di un'attivitÃ .
Ricerca web integrata
Uno scraper integrato e connettori di ricerca consentono agli agenti di raccogliere exploit, avvisi e documentazione su richiesta.
PerchÃ© eseguire PentAGI su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .