Distribuisci Dify con un click.
Piattaforma applicativa LLM open-source per la creazione visiva di flussi di lavoro AI, pipeline RAG e chatbot.
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Cosa puoi costruire con Dify
Dify Ã¨ la piattaforma di sviluppo di applicazioni LLM open source piÃ¹ popolare al mondo, che fornisce un'interfaccia visuale per la creazione di workflow AI, pipeline RAG, agenti AI e applicazioni chatbot. Con il supporto per oltre 100 fornitori di LLM, inclusi OpenAI, Anthropic, Google Gemini e modelli locali tramite Ollama, Dify consente ai team di prototipare e distribuire applicazioni AI di livello produttivo senza scrivere codice di orchestrazione complesso.
L'auto-hosting di Dify sul tuo VPS garantisce che tutti i documenti, gli embedding, le conversazioni e le chiavi API rimangano sotto il tuo completo controllo. Questa distribuzione include un database vettoriale Weaviate integrato per la ricerca semantica, l'esecuzione di codice in sandbox e la protezione SSRF per lo sviluppo sicuro di applicazioni AI.
FunzionalitÃ principali di Dify
Editor visivo di workflow
Crea pipeline AI complesse collegando chiamate LLM, integrazioni API e logica condizionale con il drag-and-drop.
pipeline RAG
Acquisisci documenti, genera embedding e recupera conoscenze pertinenti con il database vettoriale Weaviate integrato.
Framework di agenti AI
Crea agenti autonomi con funzionalitÃ di richiamo di strumenti per la ricerca web, l'esecuzione di codice e API esterne.
Oltre 100 fornitori di LLM
Connettiti a OpenAI, Anthropic, Google, Mistral e modelli locali tramite Ollama con bilanciamento del carico dei modelli e fallback.
Esecuzione di codice in sandbox
Esegui Python e JavaScript in sicurezza in un ambiente isolato con protezione SSRF integrata.
Prompt engineering studio
Progetta, versiona e testa A/B i prompt con una dashboard di osservabilitÃ per il logging e il tracing.
PerchÃ© eseguire Dify su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .