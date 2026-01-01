Distribuisci Firefly con installazione in un click.
Semplice server VPN WireGuard con un'interfaccia di gestione web per creare e gestire connessioni VPN sicure senza una profonda conoscenza delle reti.
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Cosa puoi costruire con Firefly
Firefly Ã¨ un server VPN WireGuard semplificato che combina la crittografia moderna e ad alte prestazioni di WireGuard con un'interfaccia utente web accessibile per la gestione dei client, la generazione delle configurazioni e il monitoraggio delle connessioni. Elimina la complessitÃ della configurazione tradizionale di WireGuard, cosÃ¬ puoi avere una VPN sicura in funzione in pochi minuti anzichÃ© ore.
Distribuire Firefly sul tuo VPS personale ti offre un IP pubblico dedicato per un accesso VPN affidabile, larghezza di banda di livello enterprise senza limitazioni da parte dell'ISP e completa indipendenza dai fornitori di VPN di terze parti che registrano il traffico o subiscono interruzioni impreviste.
FunzionalitÃ principali di Firefly
Configurazione client con 1 click
Genera configurazioni client WireGuard e codici QR per dispositivi mobili direttamente dall'interfaccia utente web â€” nessuna conoscenza della riga di comando richiesta.
Certificati SSL automatici
Firefly fornisce automaticamente certificati SSL gratuiti, proteggendo l'interfaccia di gestione senza alcuna configurazione manuale del certificato.
Clienti multipiattaforma
Funziona con tutti i client ufficiali WireGuard su iOS, Android, Windows, macOS e Linux â€” collega qualsiasi dispositivo con un singolo file di configurazione.
Monitoraggio in tempo reale
La dashboard mostra le connessioni attive e l'utilizzo della larghezza di banda per client, cosÃ¬ sai sempre chi Ã¨ connesso e quanto traffico sta utilizzando.
Nessun WireGuard di sistema necessario
Funziona interamente in Docker senza richiedere l'installazione di WireGuard sul sistema operativo host, semplificando la distribuzione e mantenendo pulito il sistema host.
PerchÃ© eseguire Firefly su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .