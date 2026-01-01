Distribuisci OpenObserve con 1 click.
Piattaforma di osservabilità unificata per log, metriche, tracce e dashboard — un'alternativa self-hosted conveniente a Datadog e Splunk.
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Cosa puoi costruire con OpenObserve
OpenObserve (O2) è una piattaforma di osservabilità cloud-native costruita in Rust che unifica la gestione dei log, il monitoraggio delle metriche, il tracciamento distribuito e il monitoraggio degli utenti reali in un'unica distribuzione leggera. Utilizzando l'archiviazione colonnare Parquet con supporto S3 nativo, offre costi di archiviazione fino a 140 volte inferiori rispetto a Elasticsearch, offrendo al contempo prestazioni di query comparabili o migliori.
A differenza degli stack di osservabilità multi-componente che richiedono strumenti separati per log, metriche e tracce, OpenObserve viene fornito come un singolo binario con un database integrato. L'auto-hosting su un VPS offre ai team di ingegneria e operazioni il controllo completo sui loro dati di telemetria — nessuna licenza per utente, nessuna tariffa per l'uscita dei dati e nessun accesso di terze parti a metriche infrastrutturali sensibili, log di errore o dati di sessione utente.
Funzionalità principali di OpenObserve
Osservabilità unificata
Log, metriche, tracce distribuite e monitoraggio degli utenti reali, tutto in un'unica piattaforma — senza la necessità di unire strumenti separati o gestire integrazioni multiple.
Archiviazione Parquet
Il formato Parquet colonnare con archiviazione nativa S3 riduce i costi di archiviazione dei dati fino a 140 volte rispetto a Elasticsearch, rendendo l'osservabilità su scala petabyte economicamente sostenibile.
OpenTelemetry Nativo
Acquisisce dati tramite lo standard OpenTelemetry, senza agenti specifici del fornitore o SDK proprietari richiesti per log, metriche o tracce.
Query SQL e PromQL
Interroga log e tracce con SQL e metriche con PromQL — linguaggi familiari che eliminano la necessità di imparare una sintassi di query proprietaria.
Pannelli di controllo integrati
I modelli di dashboard predefiniti e un costruttore di dashboard visuale forniscono visibilità immediata sull'infrastruttura, sulle prestazioni delle applicazioni e sui tassi di errore.
Perché eseguire OpenObserve su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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