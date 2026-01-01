Distribuisci ownCloud con 1 click.
Piattaforma open source di sincronizzazione e condivisione di file che ti offre un cloud privato per i tuoi documenti, foto e dati.
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Cosa puoi costruire con ownCloud
ownCloud è una piattaforma di sincronizzazione e condivisione di file self-hosted che offre la comodità dell'archiviazione cloud — accesso da qualsiasi luogo, sincronizzazione tra dispositivi, condivisione con i colleghi — interamente all'interno della tua infrastruttura. A differenza di Google Drive o Dropbox, ownCloud archivia i tuoi file sul tuo server, mantenendo documenti e dati sensibili sotto il tuo diretto controllo.
Utilizzato da aziende, università e individui attenti alla privacy in tutto il mondo, ownCloud supporta il versioning dei file, le autorizzazioni di condivisione granulari e i client di sincronizzazione per Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Questa implementazione include MariaDB per un'archiviazione dati affidabile e Redis per la cache delle prestazioni.
Funzionalità principali di ownCloud
Sincronizzazione tra dispositivi
I client desktop per Windows, macOS e Linux, oltre alle app per iOS e Android, mantengono i file sincronizzati automaticamente su tutti i tuoi dispositivi.
Condivisione granulare di file
Condividi file e cartelle con utenti interni o ospiti esterni, con controlli sulle autorizzazioni di visualizzazione, modifica e ricondivisione, e sulle date di scadenza dei link.
Versioning dei file
Ogni modifica di file crea una nuova versione che puoi sfogliare e ripristinare, proteggendo da sovrascritture accidentali e perdita di dati.
Accesso WebDAV
Monta ownCloud come unità di rete su qualsiasi sistema operativo utilizzando il server WebDAV integrato senza installare un client di sincronizzazione dedicato.
Marketplace di app
Estendi le funzionalità con app per la modifica di documenti d'ufficio, la scansione antivirus, l'autenticazione LDAP e l'accesso a due fattori dal marketplace di ownCloud.
Perché eseguire ownCloud su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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