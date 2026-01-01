ownCloud è una piattaforma di sincronizzazione e condivisione di file self-hosted che offre la comodità dell'archiviazione cloud — accesso da qualsiasi luogo, sincronizzazione tra dispositivi, condivisione con i colleghi — interamente all'interno della tua infrastruttura. A differenza di Google Drive o Dropbox, ownCloud archivia i tuoi file sul tuo server, mantenendo documenti e dati sensibili sotto il tuo diretto controllo.

Utilizzato da aziende, università e individui attenti alla privacy in tutto il mondo, ownCloud supporta il versioning dei file, le autorizzazioni di condivisione granulari e i client di sincronizzazione per Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Questa implementazione include MariaDB per un'archiviazione dati affidabile e Redis per la cache delle prestazioni.