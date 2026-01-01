Cheshire Cat AI è un framework open-source per la creazione di agenti AI di produzione come microservizio. Invece di unire librerie separate per memoria, strumenti e forme conversazionali, il Cat fornisce un runtime API-first con uno store vettoriale Qdrant integrato, un sistema di plugin, hook di eventi e chiamata di funzione — in modo che lo stesso agente possa alimentare un chatbot, uno strumento interno o un assistente per i clienti da un singolo backend.

Il framework è indipendente dal modello e funziona con qualsiasi LLM ed embedder compatibile con LangChain, inclusi OpenAI, Anthropic, Ollama e modelli self-hosted. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene la cronologia delle conversazioni, gli embedding e il codice dei plugin sotto il tuo pieno controllo, con supporto multiutente e permessi granulari per le implementazioni di team.