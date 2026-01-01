Installa Cheshire Cat AI in un clic.
Framework di agenti AI pronto per la produzione con RAG integrato, plugin e chiamata di funzione per qualsiasi provider LLM.
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Cosa puoi costruire con Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI è un framework open-source per la creazione di agenti AI di produzione come microservizio. Invece di unire librerie separate per memoria, strumenti e forme conversazionali, il Cat fornisce un runtime API-first con uno store vettoriale Qdrant integrato, un sistema di plugin, hook di eventi e chiamata di funzione — in modo che lo stesso agente possa alimentare un chatbot, uno strumento interno o un assistente per i clienti da un singolo backend.
Il framework è indipendente dal modello e funziona con qualsiasi LLM ed embedder compatibile con LangChain, inclusi OpenAI, Anthropic, Ollama e modelli self-hosted. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene la cronologia delle conversazioni, gli embedding e il codice dei plugin sotto il tuo pieno controllo, con supporto multiutente e permessi granulari per le implementazioni di team.
Funzionalità principali di Cheshire Cat AI
RAG integrata
Una memoria vettoriale Qdrant integrata acquisisce documenti e richiama automaticamente il contesto pertinente, in modo che gli agenti rispondano dai tuoi dati anziché dalla conoscenza generica del modello.
Sistema di plugin
Inserisci i plugin Python nel pannello di amministrazione per aggiungere strumenti, hook e moduli conversazionali senza fare il fork del core — estendi il comportamento in fase di esecuzione invece di ricostruire l'immagine.
Qualsiasi fornitore LLM
Passa tra OpenAI, Anthropic, Ollama e altri modelli compatibili con LangChain dalla UI di amministrazione per bilanciare costi, latenza e residenza dei dati per caso d'uso.
API REST e WebSocket
Incorpora l'agente in qualsiasi frontend tramite un'API REST personalizzabile o chatta tramite WebSocket, con chiavi API separate per ogni trasporto per un controllo degli accessi granulare.
Moduli conversazionali
Definisci moduli basati su Pydantic che guidano conversazioni a più passaggi come prenotazioni o ordini, permettendo all'agente di raccogliere dati strutturati mantenendo il dialogo naturale.
Perché eseguire Cheshire Cat AI su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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