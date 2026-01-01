Distribuisci RetroAssembly con installazione in un click.
Libreria di giochi retrò auto-ospitata ed emulatore basato su browser che supporta oltre 25 console classiche con artwork automatico e stati di salvataggio.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con RetroAssembly
RetroAssembly è un'applicazione web self-hosted che trasforma il tuo browser in un cabinato di giochi retrò personale. Carica la tua collezione di ROM e gioca ai titoli di oltre 25 piattaforme classiche — inclusi NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade e Atari — direttamente nel browser senza bisogno di plugin o download.
La piattaforma recupera automaticamente le copertine e i metadati dei giochi, così la tua libreria appare come una vera collezione piuttosto che un elenco di file. Salvataggi di stato, riavvolgimento del gameplay, effetti shader in stile retrò e controller mobili su schermo sono tutti integrati. Il self-hosting mantiene la tua collezione di ROM sul tuo server, privata e accessibile solo agli account che crei.
Funzionalità principali di RetroAssembly
Supporto per oltre 25 console
Gioca ai giochi di NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan e molte altre piattaforme nel browser.
Rilevamento automatico di opere d'arte
Le copertine dei giochi e i metadati vengono recuperati automaticamente, così la tua libreria visualizza immagini ricche invece di semplici nomi di file.
Salva stati e riavvolgi
Salva e ripristina i progressi in qualsiasi momento, con istantanee automatiche dello stato e riavvolgimento del gameplay sugli emulatori supportati.
Controlli accessibili da dispositivi mobile
Un controller virtuale su schermo integrato rende facile giocare su telefoni e tablet senza un gamepad fisico.
Shader visivi retrò
Effetti CRT opzionali e altri effetti shader ricreano l'aspetto dei display hardware originali per un'esperienza più autentica.
Perché eseguire RetroAssembly su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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