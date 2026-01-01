RetroAssembly è un'applicazione web self-hosted che trasforma il tuo browser in un cabinato di giochi retrò personale. Carica la tua collezione di ROM e gioca ai titoli di oltre 25 piattaforme classiche — inclusi NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade e Atari — direttamente nel browser senza bisogno di plugin o download.

La piattaforma recupera automaticamente le copertine e i metadati dei giochi, così la tua libreria appare come una vera collezione piuttosto che un elenco di file. Salvataggi di stato, riavvolgimento del gameplay, effetti shader in stile retrò e controller mobili su schermo sono tutti integrati. Il self-hosting mantiene la tua collezione di ROM sul tuo server, privata e accessibile solo agli account che crei.