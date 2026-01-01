Distribuisci Snapdrop con installazione in un click.
Condivisione di file locali basata su browser ispirata ad AirDrop â€” nessun account, nessuna app, funziona su ogni piattaforma.
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Cosa puoi costruire con Snapdrop
Snapdrop Ã¨ uno strumento di condivisione file basato sul web, splendidamente semplice, che elimina l'attrito nel trasferimento di file tra dispositivi. Ispirato ad Apple AirDrop ma funzionante su tutte le piattaforme e i browser, Snapdrop rileva automaticamente i dispositivi sulla stessa rete e consente trasferimenti peer-to-peer istantanei â€” senza account, senza installazioni di app e senza alcuna configurazione richiesta.
L'auto-hosting di Snapdrop sul tuo VPS crea un ambiente di condivisione file privato e sempre disponibile interamente all'interno della tua infrastruttura. A differenza del servizio pubblico Snapdrop.net, la tua istanza auto-ospitata mantiene tutti i dati di rilevamento e trasferimento sulla tua rete, il che Ã¨ fondamentale per le organizzazioni che gestiscono informazioni riservate o che operano in ambienti con rigorosi requisiti di gestione dei dati.
FunzionalitÃ principali di Snapdrop
Configurazione zero
I dispositivi sulla stessa rete si scoprono automaticamente â€” apri il browser, vedi i tuoi dispositivi e inizia a condividere immediatamente.
Supporto multipiattaforma
Funziona su Windows, macOS, Linux, iOS e Android da qualsiasi browser moderno senza alcuna installazione di app richiesta su qualsiasi dispositivo.
Trasferimenti Peer-to-Peer
I trasferimenti diretti basati su WebRTC mantengono i file in movimento tra i dispositivi senza passare attraverso il tuo server, massimizzando velocitÃ e privacy.
Nessun limite di dimensione file
Trasferisci file di qualsiasi dimensione senza le restrizioni di caricamento o la compressione imposte dai servizi di condivisione basati su cloud.
Nessun account richiesto
Condivisione completamente anonima â€” nessuna registrazione, nessuna informazione personale e nessun archivio persistente dei file trasferiti.
PerchÃ© eseguire Snapdrop su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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AnonUpload Ã¨ un'applicazione sicura per la condivisione anonima di file senza requisiti di database