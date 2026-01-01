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8 vCPU Core
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KVM 1
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Shlink

Shlink Ã¨ un potente servizio open-source di accorciamento URL che ti offre la piena proprietÃ  della tua infrastruttura di link. A differenza dei servizi commerciali che impongono branding, livelli di prezzo o requisiti di condivisione dei dati, Shlink ti permette di creare link brevi personalizzati sul tuo dominio senza dipendenze da terze parti.

L'auto-hosting di Shlink sul tuo VPS significa che i tuoi dati sui clic, le analisi e le configurazioni dei link rimangono interamente sotto il tuo controllo. Con oltre 4.600 stelle su GitHub, Shlink Ã¨ un progetto collaudato e attivamente mantenuto, di cui si fidano aziende, creatori di contenuti e sviluppatori che necessitano di un accorciamento URL affidabile senza vincoli di fornitore.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Shlink

Link brevi personalizzati

Crea link brevi sul tuo dominio personalizzato, mantenendo il tuo brand coerente su tutti i contenuti condivisi.

Analisi dei clic

Monitora statistiche dettagliate sui clic, inclusa la posizione geografica, il tipo di dispositivo e i dati del referrer per ogni link breve.

Generazione QR Code

Genera automaticamente codici QR per qualsiasi link breve, pronti per materiali stampati, presentazioni e campagne offline.

Accesso REST API

Crea e gestisci link in modo programmatico tramite una API REST completa, consentendo l'integrazione con i tuoi strumenti e flussi di lavoro esistenti.

Scadenza e sicurezza del link

Imposta date di scadenza e proteggi con password i link sensibili per controllare l'accesso e imporre la condivisione a tempo limitato.

PerchÃ© eseguire Shlink su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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