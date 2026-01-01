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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con SABnzbd

SABnzbd Ã¨ il principale downloader Usenet open-source, che automatizza l'intera pipeline dal file NZB al file finale: download parallelo da piÃ¹ server, verifica dell'integritÃ  PAR2, riparazione automatica ed estrazione dell'archivio, il tutto senza passaggi manuali. Ãˆ stato la spina dorsale dei flussi di lavoro di automazione multimediale per oltre un decennio.

L'auto-hosting di SABnzbd su un VPS offre disponibilitÃ  24 ore su 24, 7 giorni su 7 per il monitoraggio RSS e le code di download senza dover tenere acceso un computer di casa. La larghezza di banda dei datacenter spesso supera le velocitÃ  residenziali e i download finiscono sullo storage del VPS per lo streaming o il recupero successivo tramite Sonarr, Radarr e l'intera suite di automazione multimediale.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di SABnzbd

Elaborazione NZB automatizzata

Gestisce automaticamente l'intera pipeline di download â€” recupera, verifica con PAR2, ripara i file incompleti ed estrae gli archivi senza intervento dell'utente.

Supporto per piÃ¹ server

Si connette a piÃ¹ provider Usenet con ordinamento prioritario e configurazione del server di riempimento per completare i download nonostante la copertura incompleta degli articoli.

Integrazione Sonarr e Radarr

Funziona come client di download per il popolare stack di automazione multimediale arr, consentendo flussi di lavoro di acquisizione di TV e film completamente automatici.

Pianificazione della larghezza di banda

Imposta limiti di velocitÃ  e orari di attivitÃ  in modo che i download non competano con altri servizi durante i periodi di massimo utilizzo.

Monitoraggio Feed RSS

Monitora i feed RSS dagli indicizzatori Usenet e avvia i download automaticamente quando viene pubblicato nuovo contenuto corrispondente ai tuoi filtri.

PerchÃ© eseguire SABnzbd su Hostinger

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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