Distribuisci SABnzbd con 1 click.
Scaricatore automatico di binari Usenet che mette in coda, verifica ed estrae file NZB senza intervento manuale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con SABnzbd
SABnzbd Ã¨ il principale downloader Usenet open-source, che automatizza l'intera pipeline dal file NZB al file finale: download parallelo da piÃ¹ server, verifica dell'integritÃ PAR2, riparazione automatica ed estrazione dell'archivio, il tutto senza passaggi manuali. Ãˆ stato la spina dorsale dei flussi di lavoro di automazione multimediale per oltre un decennio.
L'auto-hosting di SABnzbd su un VPS offre disponibilitÃ 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per il monitoraggio RSS e le code di download senza dover tenere acceso un computer di casa. La larghezza di banda dei datacenter spesso supera le velocitÃ residenziali e i download finiscono sullo storage del VPS per lo streaming o il recupero successivo tramite Sonarr, Radarr e l'intera suite di automazione multimediale.
FunzionalitÃ principali di SABnzbd
Elaborazione NZB automatizzata
Gestisce automaticamente l'intera pipeline di download â€” recupera, verifica con PAR2, ripara i file incompleti ed estrae gli archivi senza intervento dell'utente.
Supporto per piÃ¹ server
Si connette a piÃ¹ provider Usenet con ordinamento prioritario e configurazione del server di riempimento per completare i download nonostante la copertura incompleta degli articoli.
Integrazione Sonarr e Radarr
Funziona come client di download per il popolare stack di automazione multimediale arr, consentendo flussi di lavoro di acquisizione di TV e film completamente automatici.
Pianificazione della larghezza di banda
Imposta limiti di velocitÃ e orari di attivitÃ in modo che i download non competano con altri servizi durante i periodi di massimo utilizzo.
Monitoraggio Feed RSS
Monitora i feed RSS dagli indicizzatori Usenet e avvia i download automaticamente quando viene pubblicato nuovo contenuto corrispondente ai tuoi filtri.
PerchÃ© eseguire SABnzbd su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .