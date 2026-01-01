Installa Open Monograph Press con installazione in un clic.
Piattaforma open-source per la gestione del flusso di lavoro editoriale di libri accademici, monografie e volumi curati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) Ã¨ una piattaforma di pubblicazione gratuita e open source sviluppata dal Public Knowledge Project per case editrici universitarie, societÃ accademiche ed editori accademici indipendenti. Gestisce l'intero flusso di lavoro editoriale per i libri â€” dalla sottomissione e revisione interna, attraverso la revisione bozze, la produzione e la pubblicazione nel catalogo online â€” in un unico strumento integrato.
L'auto-hosting di OMP sul tuo VPS mantiene manoscritti, identitÃ dei revisori, contratti e analisi dei lettori sotto il tuo controllo diretto anzichÃ© su un servizio di stampa di terze parti. Questo template include un database MariaDB per un'archiviazione affidabile dei metadati e instrada il traffico attraverso il reverse proxy Traefik preinstallato, in modo che la tua casa editrice sia raggiungibile tramite HTTPS non appena il deployment Ã¨ completato.
FunzionalitÃ principali di Open Monograph Press
Flusso di lavoro editoriale
Fai avanzare ogni invio attraverso le fasi di invio, revisione interna, revisione esterna, correzione bozze e produzione con assegnazioni di compiti basate sui ruoli.
Serie e cataloghi
Organizza i titoli in serie di libri, categorie e un catalogo pubblico in modo che i lettori possano sfogliare la tua casa editrice per argomento, autore o serie.
Molteplici formati per libro
Vendi o distribuisci ogni monografia in diversi formati â€” PDF, EPUB, HTML, copertina rigida, brossura â€” da una singola voce di catalogo con metadati ricchi.
Metadati ONIX e DOI
Genera record ONIX e registra i DOI in modo che le tue monografie siano rilevabili nei cataloghi delle biblioteche, nei motori di ricerca e negli indici accademici.
Stampa multilingue
Gestisci una redazione in piÃ¹ lingue con interfaccia localizzata, campi metadati e pagine rivolte al lettore da un'unica installazione.
Open-source e self-hosted
Sviluppato e mantenuto dal Public Knowledge Project, OMP Ã¨ completamente open-source, senza costi per titolo o vincoli di fornitore.
PerchÃ© eseguire Open Monograph Press su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .