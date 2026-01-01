Open Monograph Press (OMP) Ã¨ una piattaforma di pubblicazione gratuita e open source sviluppata dal Public Knowledge Project per case editrici universitarie, societÃ accademiche ed editori accademici indipendenti. Gestisce l'intero flusso di lavoro editoriale per i libri â€” dalla sottomissione e revisione interna, attraverso la revisione bozze, la produzione e la pubblicazione nel catalogo online â€” in un unico strumento integrato.

L'auto-hosting di OMP sul tuo VPS mantiene manoscritti, identitÃ dei revisori, contratti e analisi dei lettori sotto il tuo controllo diretto anzichÃ© su un servizio di stampa di terze parti. Questo template include un database MariaDB per un'archiviazione affidabile dei metadati e instrada il traffico attraverso il reverse proxy Traefik preinstallato, in modo che la tua casa editrice sia raggiungibile tramite HTTPS non appena il deployment Ã¨ completato.