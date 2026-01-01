Distribuisci LibreSpeed con installazione in 1 click.
Test di velocità internet self-hosted che funziona in qualsiasi browser senza Flash, Java o plugin richiesti.
Scegli un piano VPS per LibreSpeed
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con LibreSpeed
LibreSpeed è un test di velocità HTML5 leggero e open-source che misura download, upload, ping e jitter direttamente nel browser. A differenza dei siti di speed test commerciali, funziona interamente su un'infrastruttura che controlli, così puoi pubblicare un test di velocità privato per il tuo team, ISP o clienti senza inviare traffico tramite server di misurazione di terze parti.
L'auto-hosting di LibreSpeed su un VPS ti offre misurazioni accurate e ripetibili contro un server di cui ti fidi, con un database dei risultati per test che ti permette di confrontare la qualità della connessione nel tempo. I test funzionano su qualsiasi browser desktop o mobile moderno senza passaggi di installazione e senza app client.
Funzionalità principali di LibreSpeed
Test del browser senza installazione
Puro HTML5 e JavaScript — funziona in qualsiasi browser moderno su desktop o mobile, senza Flash, Java o download richiesti.
Download, upload, ping, jitter
Riporta tutte e quattro le metriche standard con durata del test configurabile e conteggi di connessioni simultanee per risultati accurati.
Database dei risultati
Il backend SQLite o MySQL integrato memorizza ogni esecuzione di test con timestamp, IP e ISP, così puoi monitorare i cambiamenti nel tempo.
Branding personalizzabile
Modifica l'HTML front-end, scambia il logo e applica il tuo tema per distribuire un test di velocità completamente personalizzato per la tua organizzazione.
Ricerca IP e ISP
L'integrazione facoltativa di ipinfo.io arricchisce ogni risultato con l'ISP, l'organizzazione e la posizione approssimativa del visitatore.
Perché eseguire LibreSpeed su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.
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